Evil Dead: The Game Support eingestellt, Lizenz macht Spiel unbrauchbar

Evil Dead: The Game ist das nächste Beispiel unter den Lizenzspielen, dessen Support nun endet und das Spiel auch irgendwann nicht mehr spielbar sein wird. Während die Entwicklung neuer Inhalte bereits eingestellt wurde, sichert man den Zugriff auf das Spiel nur noch für „absehbare Zeit“ zu.

Das gleiche Schicksal ereilte bereits Friday: The 13th, wo es die auslaufenden Lizenzverträge verhindern, dass man das Spiel weiter anbieten kann. In einem Statement von Saber Interactive zu Evil Dead: The Game heißt es:

Während man den eigentlichen Grund für diese Entscheidung nicht verrät, liegen entweder auslaufende Lizenzvereinbarungen sehr nahe oder das Interesse an Evil Dead: The Game ist bereits deutlich gesunken, dass sich der Weiterbetrieb nicht mehr lohnt.

Was das für zukünftige Lizenzspiele bedeutet, die gefühlt immer früher vom Markt genommen werden, ist schwierig zu sagen. Im aktuellen Beispiel mit The Texas Chainsaw Massacre sichert man jedenfalls zu, dass es hier nicht so schnell zu einem Aus kommen wird.