Evil West – Zweites Extended Gameplay eingetroffen

Focus Entertainment und das Entwicklerstudios Flying Wild Hog zeigen das zweites Extended Gameplay zu ihrem neuem Wild West Actiontitel Evil West.

Neben einer Invasion von Vampiren besucht man darin geheime Brutstätten der Blutsauger und trifft am Ende auf einen neuen Boss-Gegner, mit dem alles andere als zu spaßen ist. Gezeigt wird außerdem ein Level aus dem Beginn des Spiel und der Geschichte von Evil West samt stimmiger Cut-Scenes.

Hier schlüpft man in die Stiefel eines Vampirjägers, der den Wilden Westen vor der drohenden Dunkelheit bewahren soll. Als Agent eines geheimen Vampirjäger-Ordens ist es in Evil West die Aufgabe der Spieler eine dunkle Bedrohung, die droht den amerikanischen Wilden Westen zu verschlingen, zu vernichten und die Menschheit zu retten. Dabei erleben sie innerhalb eines schrägen Wild West-Szenarios epische Kämpfe gegen abscheuliche Monster und alte Vampire, greifen auf ein vielseitiges und verrücktes Waffenarsenal zurück und stellen ihre Fähigkeiten in nervenaufreibenden Bosskämpfen auf die Probe.

Nach der kürzlichen Verschiebung erscheint Evil West nun am 22. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Die Pre-Orders sind auf allen Plattformen und im Focus Entertainment Store mit einem exklusiven Coverart für die physischen Editionen, verfügbar. Alle, die das Spiel digital vorbestellen erhalten zudem das Wild Wild East Skin Pack, welches in allen physischen Versionen des Spiels enthalten ist.