Evotinction – Debüt Story Trailer zum Stealth-Action-Titel erschienen

Bereits 2019 mit einem ersten Teaser angekündigt, zeigt das China Hero Projekt heute den Story Trailer zum Stealth-Actiontitel Evotinction. Der Release wird für 2023 angestrebt.

Darin übernimmt ein Deep-Machine-Learning-Virus, genannt The Red Virus, die Kontrolle über sonst harmlose Service-Roboter und greift die Menschen an. Dr. Liu, Leiter der Forschung und Entwicklung bei HERE und einer der Designer des Systems, beschloss daher, in diese verlorene Einrichtung zurückzukehren, um nach möglichen Überlebenden zu suchen, während er versucht das zugrunde liegende Problem zu identifizieren und zu beheben.

Als Spieler nutzt man die Hacking-Fähigkeiten, die der Doktor beherrscht, um mit Gegnern fertig zu werden, das Sicherheitssystem aus der Ferne zu deaktivieren, und die IFF-IDs umzuschreiben oder zu manipulieren, und so das Verhalten der Rogue KI unter Kontrolle zu bekommen. Gleichzeitig muss man es vermeiden, dieser zu begegnen.

Evotinction

Jeder dieser Serviceroboter hat seine Routinepatrouille, und das KI-System hinter seinem Verhalten koordiniert auch die Bemühungen dieser Roboter, um ihre Effizienz zu maximieren. Darüber hinaus trifft der Arzt auf bestimmte Killerroboter, die speziell entwickelt wurden, um alle Bedrohungen für das Kernsystem zu neutralisieren, sobald er tiefer in die Einrichtung vordringt.

Der Protagonist selbst ist ein gewöhnlicher Forscher, der absolut keine Kampfausbildung hatte und die Einrichtung alleine infiltrieren muss. Man ist weder ein Spezialist für Nahkämpfe noch ein geschickter Revolverheld, sondern nur ein durchschnittlicher Kerl, wenn es um „Kämpfen“ geht. Als technisch versierter Forscher ist man jedoch in der Lage, all diese abtrünnigen KIs zu hacken, zu stören und zu manipulieren, um sich selbst durch diese gefährliche automatisierte Einrichtung zu führen. Man muss das gesamte Arsenal an Gadgets des Doktors nuten, um sich einen Weg hinein und hinaus zu hacken.

Evotinction erscheint 2023 für PS5, PS4 und den PC.