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Ex-Autor David Gaider sieht keine Zukunft für Dragon Age bei EA

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Dragon Age The Veilguard charts

Dragon Age stand bei EA laut David Gaider immer kurz vor dem Aus. Für ein Comeback fordert er einen Rechte-Wechsel und radikale Düsternis.

EA hat die Dragon Age-Reihe intern jahrelang stiefmütterlich behandelt und als bloßes Abfallprodukt betrachtet. Das behauptet der langjährige Chef-Autor David Gaider, der bis einschließlich Inquisition den Ton des Fantasy-RPGs angab. Für ihn steht fest: Unter der Flagge von Electronic Arts wird es keinen weiteren Teil geben.

Der Grund dafür sitzt tief. Dragon Age stand bei EA laut Gaider permanent auf der Abschussliste. Jeder Erfolg galt als glücklicher Zufall, während Mass Effect als moderne Actionmarke hofiert wurde. Der Konzern verstand das klassische Rollenspiel-Konzept schlichtweg nicht.

Der ewige Kampf gegen den Rotstift

„Dragon Age: The Veilguard“ blieb 2024 hinter den kommerziellen Erwartungen zurück, gefolgt von Entlassungen bei BioWare. Gaider überrascht das nicht. Zu seiner Zeit stand das Projekt nach jedem Release kurz vor dem Aus. Erst die überraschend starken Verkaufszahlen retteten das Studio vor dem EA-Rotstift. Ein absurder Zustand.

EA wollte Action, Dragon Age lieferte Story. Diese Kluft zog sich durch das gesamte Spieldesign, weshalb sich das Kampfsystem über die Jahre völlig orientierungslos anfühlte. Mal zu behäbig, mal zu hektisch. Ein Comeback schließt Gaider nicht komplett aus, knüpft es aber an eine Bedingung. EA müsste die Markenrechte verlieren. Sollte das jemals passieren, will er das Franchise zurück zu den Wurzeln führen.

Seine Vision für ein neues Dragon Age ist nicht an dem aktuellen Weichspüler-Kurs interessiert. Es soll düster werden. Gefährlich. Charaktere und Entscheidungen, die die Spieler spalten und gezielt vor den Kopf stoßen. Genau das hat die Serie früher ausgezeichnet.

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Die Realität ist bitter. Ein neues Dragon Age unter EA ist nach dem Veilguard-Dämpfer und den aktuellen Umstrukturierungen im Konzern utopisch. Gaiders düstere Vision klingt für Altfans verlockend, bleibt aber ein reines Gedankenspiel. Derzeit retten nur Modder das Erbe der Reihe. Schade drum.

Würdet ihr ein extrem düsteres Dragon Age von David Gaider spielen wollen, das bewusst Fan-Reaktionen provoziert, oder hat euch der seichtere Kurs von The Veilguard besser gefallen?

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SOURCES:PCGamer
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