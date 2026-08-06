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Ex-Developer übt Kritik: Starfield verhebt sich an seinen tausend Planeten

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Ex-Bethesda-Entwickler Nate Purkeypile kritisiert die Wiederholungen in Starfield. Warum dem RPG echte prozedurale Tiefe fehlt und was TES 6 lernen muss.

Starfield Terran Armada

Nate Purkeypile arbeitete 14 Jahre bei Bethesda und leitete unter anderem das Lighting-Team von „Starfield“. Jetzt schlägt der ehemalige Entwickler kritische Töne an und erklärt, warum das Weltraum-Epos aus seiner Sicht nie zur echten Größe auflief.

Das Problem mit den Weltraum-Quilts

„Starfield“ leidet laut Nate Purkeypile an einem fundamentalen Designfehler in seiner Weltgestaltung. Für ein Spiel mit über tausend Planeten reichte das klassische Bethesda-Prinzip handgefertigter Dungeons schlichtweg nicht aus. Das Ergebnis waren ständig wiederkehrende Orte und generische Kopien.

Bethesda setzte auf prozedural generierte Welten, ploppte darauf aber immer dieselben vordesignchten Bauklötze ab. Purkeypile nennt diese Mechanik spöttisch „Weltraum-Quilts“. Ein zusammengenähter Teppich aus Wiederholungen. Punkt.

Echtes Worldbuilding sieht anders aus. Wer Tausende Himmelskörper verspricht, muss wie „No Man’s Sky“ auf vollprozedurale Inhalte setzen oder den Fokus spürbar verkleinern. Einige wenige, dafür perfekt ausgearbeitete Planeten wären der bessere Weg gewesen.

Was das für The Elder Scrolls 6 bedeutet

Für uns Spieler ist dieses Statement eine Bestätigung dessen, was sich beim Erkunden der Galaxie schnell breitgezogen hat. Die unendlichen Weiten fühlten sich oft seltsam leer und formelhaft an. Spannend wird diese Erkenntnis mit Blick auf die Zukunft. Bethesda arbeitet mit Hochdruck an „The Elder Scrolls 6“. Die Fehler von Starfield liegen offen auf dem Tisch. Höher, schneller, weiter funktioniert ohne spielerische Tiefe nicht.

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Purkeypiles Kritik ist sachlich und trifft den Nerv vieler Fans. Starfield ist kein schlechtes Spiel, aber eben auch nicht das Meisterwerk, das es hätte werden können. Die Hoffnung bleibt, dass Bethesda aus den Weltraum-Quilts für Tamriel lernt.

Hättet ihr lieber fünf detaillierte Planeten gehabt statt tausend generierter Steinwüsten, oder ging das Erkundungsgefühl für euch auf?

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mischmasch77
6. August 2026 17:52

Ich hatte und habe viel Spaß mit Starfield. Dass es generische Inhalte gibt, stört mich weniger. Manche zocken in anderen Games immer dieselben Maps oder fahren Rennen auf derselben Strecke.

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