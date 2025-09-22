Ex-Manager kritisiert Xbox Series X|S Preiserhöhung: „Es geht nur um Gewinne“

Die Xbox Series X|S wird teurer, und ein früherer Manager erhebt schwere Vorwürfe. Mike Ybarra, ehemaliger Xbox-Manager und zuletzt Präsident von Blizzard, kritisiert Microsofts jüngste Preiserhöhungen bei Konsolen scharf. Für ihn ist klar: Hinter den höheren Preisen steckt weniger die Politik, sondern vor allem der Wunsch nach mehr Profit.

Microsoft hatte die Anpassungen offiziell mit steigenden Zöllen und höheren Produktionskosten begründet. So steigt der Preis der Xbox Series X in den USA auf 649,99 US-Dollar. Ybarra hält das jedoch für Augenwischerei: „Bei Preiserhöhungen für Konsolen geht es nicht um Zölle, sondern um Gewinne. Und der Grund, warum die Gewinne nicht dort sind, wo sie sein sollten, liegt weitaus tiefer als die Zollausrede.“

Xbox Series X|S: Verbraucher zahlen die Zeche

Ybarra verweist darauf, dass Zölle allenfalls eine einmalige Preisanpassung rechtfertigen würden. Wiederholte Anhebungen ohne neue Abgaben seien ein Symptom ganz anderer Probleme – Probleme, die am Ende die Spieler mit höheren Preisen ausgleichen müssten.

Damit rückt die Diskussion über die wirtschaftliche Strategie von Microsoft in den Vordergrund. Während das Unternehmen weiterhin Game Pass, Cloud-Gaming und neue Projekte wie einen möglichen Xbox-Handheld betont, wirkt die klassische Konsolen-Hardware zunehmend wie ein ungeliebtes Stiefkind. Wer langfristig in die Xbox Series X|S investiert, muss offenbar mit weiteren Preissprüngen rechnen.

Zwischen Marktlogik und Unternehmensstrategie

Für die Community ist diese Entwicklung mehr als nur ein Aufreger über Zahlen auf dem Preisschild. Konsolenpreise entscheiden, wie leicht oder schwer Spieler Zugang zu Games, Abomodellen und Exklusivtiteln haben. Gleichzeitig zeigt der Konflikt, dass Microsoft mit seiner Hardware-Strategie schwankt: von ambitionierten Plänen bis zum schnellen Fallenlassen, sobald die Erwartungen nicht erfüllt werden. ein Muster, das man in ähnlicher Form auch bei Sony beobachten konnte.

Auf mich wirkt es, als habe Microsoft kein Interesse mehr an der Xbox Series X|S, sonst würde man die Hardware nicht so sehr gegen die Wand fahren. Microsoft springt hier von einer kühnen Idee zur nächsten, wie aktuell den Xbox-Handhelds. Doch wenn etwas nicht sofort erfolgreich funktioniert, wird es ebenso schnell wieder aufgegeben.

Wohin steuert die Xbox Series X|S?

Die Kritik von Ybarra verdeutlicht ein grundsätzliches Dilemma. Microsoft will gleichzeitig Hardware verkaufen, den Game Pass pushen und neue Plattform-Ideen ausprobieren. Doch wer Konsolenpreise nach oben treibt, riskiert, genau die Basis zu verlieren, die diese Strategien tragen soll – die Spieler.

Ob die Xbox Series X|S langfristig noch attraktiver wird oder sich immer weiter vom Massenmarkt entfernt, hängt weniger von Zöllen ab als von Microsofts Prioritäten. Und die wirken derzeit vor allem: auf die Gewinnspanne fixiert.