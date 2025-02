Ex-Sony Vice-President lobt Microsoft agile Strategie, die Xbox als Plattform zu öffnen

Die Gaming-Welt ist im Wandel, und Microsoft nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Während Xbox einst als Festung exklusiver Spiele galt, öffnet der Konzern nun die Schleusen und bringt Titel wie „ Forza Horizon 5 “ und „Indiana Jones and the Great Circle“ auf die PlayStation 5. Eine Strategie, die nicht nur Freunde hat. Einige Hardcore-Fans fühlen sich verraten, Influencer kehren der Marke den Rücken. Doch einer, der Microsofts Vorgehen verteidigt, ist kein Geringerer als der ehemalige PlayStation-Manager Adam Boyes.

What do you think?