Ex-Xbox Manager hält den Game Pass für schädlich in der Industrie

Microsoft setzt bei ihrer Xbox-Strategie voll und ganz auf den Game Pass, auf den man Monat für Monat durchaus neidisch blicken kann. Während sich die User darüber freuen, könnte dieses Modell der Industrie insgesamt ziemlich schaden.

Das ist die Meinung des Ex-Xbox Manager Ed Fries, der den Game Pass mit Spotify vergleicht. Dieser habe die Musikindustrie zerstört und durch das Abomodell die Umsätze halbiert. Den gleichen Weg könnte der Game Pass bereiten, aufgrund dessen die Leute irgendwann nicht mehr bereit sein werden, für ihre Spiele zu bezahlen. Das sei eine gefährliche Situation, auf die man zusteuert.

„Der Game Pass macht mich nervös. Als Kunde liebe ich es. Ich liebe Spotify als Kunde, ich habe alle Songs, die ich jemals haben möchte, ich kann einfach damit herumspielen, es ist großartig, ein tolles Angebot als Kunde. Aber es ist nicht unbedingt großartig für die Branche.“

Fries fährt fort:

„Der Game Pass macht mir Angst, weil es ein analoges Ding namens Spotify gibt, das für das Musikgeschäft geschaffen wurde. Als Spotify abhob, zerstörte es das Musikgeschäft. Es hat den Jahresumsatz des Musikgeschäfts buchstäblich halbiert und es hat dazu geführt, dass die Leute einfach keine Songs mehr kaufen.“

Industrie hat sich schon einmal zerstört

Laut Fries müsse man daher aufpassen, dass man kein ähnliches System für die Spiele-Industrie erschafft, die nach wie sehr zerbrechlich ist. Bereits in den 80er hat sich die Industrie schon einmal selbst zerstört, was laut Fries jederzeit wieder passieren kann.

Womöglich mit ein Grund, warum sich Sony so sehr gegen ein Game Pass Modell stemmt. Diese haben kürzlich erst erklärt, dass die Qualität der Spiel enorm leiden würde, wenn man sie am Day One bei PlayStation Plus anbieten würde. Das sei wirtschaftlich auf Dauer nicht machbar, mit entsprechenden Folgen.