Existenzkampf bei Nacon: Cyanide, Spiders und Kylotonn rutschen in die Insolvenz

Der französische Publisher Nacon zieht seine wichtigsten Entwicklerstudios mit in den Abgrund und hat für Cyanide, Spiders sowie Kylotonn gerichtliche Sanierungsverfahren eingeleitet. Nachdem die Muttergesellschaft bereits zahlungsunfähig war, kämpft nun ein Drittel der gesamten Belegschaft um die berufliche Zukunft und laufende Projekte.

Die wirtschaftliche Schieflage von Nacon hat jetzt die Produktionsebene erreicht. Mit Cyanide (Styx), Spiders (GreedFall) und Kylotonn (WRC, Test Drive) stehen die drei tragenden Säulen des Publishers unter gerichtlicher Verwaltung. Zusammen mit dem Tochterstudio Big Bad Wolf sind über 320 Entwickler direkt von der Zahlungsunfähigkeit betroffen, während das Handelsgericht in Lille nun über Sanierung oder Zerschlagung entscheidet.

Domino-Effekt nach dem Scheitern der Muttergesellschaft

Dass es die Studios nun erwischt, ist die bittere Konsequenz aus dem Kollaps der Muttergesellschaft Bigben Interactive im Februar. Da die Banken frische Kredite verweigerten, fehlte Nacon schlicht die Liquidität, um die laufenden Kosten der Spieleentwicklung zu decken.

In der Spielebranche, die von extrem langen Investitionszyklen geprägt ist, wirkt das wie ein plötzlicher Herzstillstand: Ohne Cashflow können Gehälter und Mieten nicht gezahlt werden, selbst wenn die Markenrechte (IPs) theoretisch Millionen wert sind. Das Verfahren der „Redressement Judiciaire“ (gerichtliche Sanierung) soll nun Zeit kaufen, um entweder neue Investoren zu finden oder Schulden umzustrukturieren.

INFO Origami – La série noire continue chez Nacon, dont les trois plus gros studios de développement en France – Cyanide, Spiders et Kylotonn – sont en cessation de paiement et ont été placés en redressement judiciaire. — Gauthier 'Gautoz' Andres (@gautoz.cool) 2026-03-23T16:47:19.550Z

Was das für GreedFall, Cthulhu und Co. bedeutet

Die wichtigste Frage für uns Spieler: Erscheinen die angekündigten Titel noch?

GreedFall: The Dying World: Der Release wurde umgesetzt. Da das Spiel fertig ist und Einnahmen generieren muss, konnte der Launch wie geplant stattfinden.

Der Release wurde umgesetzt. Da das Spiel fertig ist und Einnahmen generieren muss, konnte der Launch wie geplant stattfinden. Cthulhu: The Cosmic Abyss: Big Bad Wolf arbeitet aktiv daran, doch durch das Verfahren steht das Projekt unter strenger Beobachtung. Verzögerungen sind hier fast vorprogrammiert.

Big Bad Wolf arbeitet aktiv daran, doch durch das Verfahren steht das Projekt unter strenger Beobachtung. Verzögerungen sind hier fast vorprogrammiert. Nacon Connect: Das Event wurde bereits von März auf Mai verschoben. Das zeigt deutlich, dass man intern gerade Brandlöschung betreibt, statt Trailer zu schneiden.

Sollte die Sanierung scheitern, droht den Studios das Aus. In diesem Fall würden die Markenrechte an Meistbietende versteigert. Wir haben das in der Vergangenheit bei Publishern wie THQ gesehen – es kann Jahre dauern, bis eine IP wie Styx oder Test Drive unter einer neuen Flagge wiederbelebt wird. Für die 320 betroffenen Entwickler ist die Situation besonders dramatisch, da die Unsicherheit über die nächsten Monate die Arbeitsmoral und die Qualität der aktuellen Polishing-Phasen massiv belasten dürfte.

Das ist kein normales „Business as usual“. Auch wenn Nacon versucht, Optimismus zu verbreiten und den Mai-Termin für die Connect hält, steht das Unternehmen mit dem Rücken zur Wand. Ein Erfolg von „GreedFall: The Dying World“ ist jetzt kein Bonus mehr, sondern eine absolute Notwendigkeit für das Überleben der Studios. Wer auf kommende Titel wartet, sollte seine Erwartungshaltung bezüglich der Release-Termine deutlich nach hinten schrauben.