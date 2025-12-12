Latest

Exodus: Aufstieg von Jun Aslan – Der Kampf um die Zukunft beginnt 2027

Übernimm in Exodus als Jun Aslan die Menschheit gegen die Celestials. Sci-Fi-RPG von Wizards of the Coast & Archetype Entertainment, Release Anfang 2027.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare

In Exodus spielst du Jun Aslan, einen Schrottsammler, der plötzlich zur letzten Hoffnung der Menschheit wird. Seine besondere Gabe macht ihn zum einzigen Menschen, der den Celestials trotzen kann, einer hochentwickelten Evolutionsstufe der Menschheit 40.000 Jahre in der Zukunft.

Du führst eine interstellare Crew, infiltrierst feindliche Technologie und triffst Entscheidungen, die Konsequenzen haben: Reisen nahe Lichtgeschwindigkeit lassen Freunde altern, während du kaum veränderst.

Entwickelt von Archetype Entertainment, einem Studio aus RPG-Veteranen (Mass Effect, Baldur’s Gate, KOTOR), verbindet Exodus actionreiche Kämpfe, außergewöhnliche Planeten und Story-getriebene Entscheidungen. Anfang 2027 beginnt dein Exodus, die Zukunft der Menschheit liegt in deinen Händen.

Ps5 Sale 25
TAGGED:
Share This Article
Previous Article Control Resonant Control Resonant angekündigt: Dylan Faden kehrt 2026 zurück in Manhattan
Next Article Tomb Raider Catalyst Tomb Raider: Catalyst und Legacy of Atlantis – Lara Croft kehrt zurück
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x