Exodus: Aufstieg von Jun Aslan – Der Kampf um die Zukunft beginnt 2027

In Exodus spielst du Jun Aslan, einen Schrottsammler, der plötzlich zur letzten Hoffnung der Menschheit wird. Seine besondere Gabe macht ihn zum einzigen Menschen, der den Celestials trotzen kann, einer hochentwickelten Evolutionsstufe der Menschheit 40.000 Jahre in der Zukunft.

Du führst eine interstellare Crew, infiltrierst feindliche Technologie und triffst Entscheidungen, die Konsequenzen haben: Reisen nahe Lichtgeschwindigkeit lassen Freunde altern, während du kaum veränderst.

Entwickelt von Archetype Entertainment, einem Studio aus RPG-Veteranen (Mass Effect, Baldur’s Gate, KOTOR), verbindet Exodus actionreiche Kämpfe, außergewöhnliche Planeten und Story-getriebene Entscheidungen. Anfang 2027 beginnt dein Exodus, die Zukunft der Menschheit liegt in deinen Händen.