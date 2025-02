Exodus: Das Sci-Fi-Epos der ehemaligen BioWare-Creator erscheint 2026

Hasbro setzt offensichtlich große Hoffnungen in Exodus. Cocks betonte , dass das Spiel Teil neuer Geschäftsmöglichkeiten sei und entsprechende Investitionen erhalte. Das unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, sich als ernstzunehmender Akteur in der Gaming-Branche zu etablieren.

Während des jüngsten Quartalsberichts ließ Hasbro-CEO Chris Cocks die Bombe platzen: Exodus soll nicht nur 2026 erscheinen, sondern auch den Startschuss für Hasbros Strategie im Bereich Selbstveröffentlichung und interne Spielentwicklung geben. „Wir investieren seit über sieben Jahren in Videospiele und freuen uns darauf, Exodus der Welt zu präsentieren“, so Cocks.

Hinter Exodus steckt ein Team erfahrener Entwickler, die bereits an der legendären Mass Effect-Reihe gearbeitet haben. Seit der offiziellen Ankündigung Ende 2023 sorgt das Spiel für reichlich Gesprächsstoff. Kein Wunder, denn Archetype Entertainment verspricht ein episches Science-Fiction-Erlebnis, das an die besten Zeiten von BioWare erinnern soll.

