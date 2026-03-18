Exodus: Erster Gameplay-Teaser bestätigt Fokus auf Cover-Shooter und Mass Effect-Wurzeln

Das Entwicklerstudio Archetype Entertainment hat erstmals ungeschnittenes Material aus dem Sci-Fi-Rollenspiel „Exodus“ veröffentlicht. Die gezeigten Szenen bestätigen, dass das Projekt der ehemaligen BioWare-Veteranen mechanisch stark auf den Grundlagen der Mass Effect-Reihe aufbaut und taktische Kämpfe mit vertikalen Erkundungselementen kombiniert.

Kampfsystem mit taktischem Fokus

Die Gameplay-Szenen legen den Schwerpunkt auf ein deckungsbasiertes Kampfsystem. In einer gezeigten Sequenz nutzt die Spielfigur Jun ein Radialmenü – eine direkte Parallele zu Mass Effect –, um Begleiter-Fähigkeiten zu koordinieren. Demonstriert wurde ein Raketenbeschuss durch das Teammitglied Elise.

Bei der Bewaffnung setzt „Exodus“ auf eine klare Differenzierung für verschiedene Gegnertypen. Gezeigt wurde der Einsatz eines einschüssigen Energiegewehrs gegen Schilde, gefolgt von einem Wechsel auf eine ballistische Schnellfeuerwaffe für organische Ziele. Das Trefferfeedback wirkt direkt, bleibt aber im Rahmen klassischer RPG-Shooter-Mechaniken.

Vertikalität und Weltendesign

Neben dem Kampf fokussiert sich das Material auf die Bewegung durch die Spielwelt. In einer Sequenz auf einem Turm in Lyonesse kam ein Greifhaken zum Einsatz, der laut den Entwicklern eine physikbasierte Schwungmechanik nutzt. Visuell setzt das Spiel auf großflächige Architekturmodelle, wie ein antiker Schrein auf dem Planeten Khonsu verdeutlicht. Das Leveldesign scheint darauf ausgelegt zu sein, sowohl weite Panoramen als auch vertikale Navigationspfade zu betonen.

Archetype Entertainment reagiert mit diesen Clips auf die Forderung der Community nach „echtem“ Gameplay statt vorgerenderter Trailer. Dies ist jedoch nur der Auftakt einer Informationskampagne. Für den Sommer 2026 ist eine ausführliche Gameplay-Präsentation angekündigt, die zusammenhängende Missionen, Dialoge und das Entscheidungssystem detailliert vorstellen soll.

Im Anschluss plant das Studio vertiefende Einblicke in die Begleiter-Romanzen, den Hub-Bereich „Persepolis“ sowie die Auswirkungen der Spielerentscheidungen auf die Handlung. Das bisher gezeigte Material läuft flüssig, ist aber noch weit vom finalen Status entfernt. Der Release ist für das frühe Jahr 2027 geplant.