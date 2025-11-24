Exodus greift Mass Effect an: Mega-RPG bekommt großen Auftritt und ein Budget der Superlative

Hasbro geht in die Offensive. Während viele Publisher aktuell den Rotstift ansetzen, stellt sich der Konzern hin, präsentiert starke Quartalszahlen und kündigt gleichzeitig an: Exodus bekommt im Dezember einen dicken Auftritt bei den Game Awards. Und zwar nicht als Randnotiz, sondern als zentraler Showcase für Hasbros digitale Zukunft.

CEO Chris Cocks spricht offen darüber, dass dort neue Infos und frisches Material gezeigt werden. Keine Floskeln, sondern die klare Botschaft, dass das Sci-Fi-RPG kein Experiment ist, sondern ist ein strategischer Eckpfeiler.

Für ein Unternehmen, das jahrzehntelang vor allem mit Spielwaren assoziiert wurde, ist das ein gewaltiger Schritt. Aber genau darauf zahlt Hasbro seit Jahren ein – weg vom Plastikregal, hin zu digitalen Welten, in denen Marken wie D&D oder Magic längst milliardenwert sind.

Exodus und das Budget, über das sonst keiner spricht

Die spannendste Info kam aber nicht in Form eines Trailers, sondern in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. CFO Gina Goetter nannte erstmals harte Zahlen zu den Entwicklungskosten, kein “größtes Projekt aller Zeiten”, sondern konkrete Budgets.

Laut Goetter bewegen sich Hasbros AAA-Produktionen in einer Range von rund 100 bis 250 Millionen US-Dollar. Für ein Studio, das mit Exodus gerade erst in die Topliga der Großproduktionen einsteigt, ist das ein massives Commitment. Dazu kommt ein kapitalisierter Software-Posten von aktuell etwa 350 Millionen Dollar, der die komplette Spielepipeline umfasst, inklusive Exodus.

Das Projekt ist somit nicht irgendein Versuch, den Markt „mal zu testen“. Es ist ein Schwergewicht, finanziert wie ein Blockbuster. Und weil Hasbro das Release weiterhin für 2026 anpeilt, dürfte das Material bei den Game Awards entsprechend weit sein.

Wie Exodus in Hasbros Strategie passt

Über das eigentliche Spiel wissen wir weiterhin nicht genug. Setting, Gameplay, Produktionsqualität, vieles davon wurde bisher nur angerissen. Exodus soll aber der Beweis werden, dass Hasbro seine „Playing to Win“-Strategie nicht nur auf Folien schreibt. Der Konzern arbeitet aktiv daran, sich breiter und digitaler aufzustellen, und nutzt die enorme Profitabilität von Wizards of the Coast als Turbo für eigene AAA-Titel.

Die Game Awards werden deshalb nicht nur irgendein Marketingtermin. Sie sind ein Test für die Vision, für die Technik, für die Akzeptanz. Und ja, auch für Hasbros Glaubwürdigkeit.

Die Zahlen sind beeindruckend, die Bühne ist groß, die Ansage ist deutlich. Hasbro will im Gaming-Sektor nicht länger Zuschauer sein. Exodus soll das Spiel werden, das diese Strategie trägt. Jetzt liegt es am Team, zu zeigen, ob das Projekt dieses Gewicht auch schultern kann.