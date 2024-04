EXODUS: Jede Menge neue Infos zum quasi-Nachfolger von Mass Effect

EXODUS ist ein im Dezember 2023 erstmals vorgestelltes Sci-Fi-RPG, das nicht zufällig an die beliebte Mass Effect-Serie erinnert. Das Team von Archetype Entertainment besteht unter anderem aus ehemaligen BioWare-Mitarbeitern. Jetzt gab es einen ganzen Schwung neue Informationen zum Spiel, die wir hier für euch zusammenfassen.

Das erwartet euch in EXODUS

EXODUS möchte gewissermaßen eine Art Next-Gen-Mass Effect werden. Euch erwartet also eine epische, cineastisch erzählte Geschichte mit vielen Entscheidungen und Möglichkeiten. Gleichzeitig soll auch das Gameplay aller höchsten Standards entsprechen. Wie das aussehen soll, haben die Entwickler jetzt in einem Q&A-Video genauer erklärt.

Ähnlich wie in BioWares Rollenspiel-Reihe erkundet ihr hier ein sehr belebtes Universum. Die Menschheit ist also nicht alleine da draußen. Ähnlich wie in Star Wars gibt es eine ganze Reihe von intelligenten und weniger intelligenten Spezies und verschiedene Kulturen. Was sie aber alle eint, ist die terrestrische Vergangenheit. Manche davon stammen vom Menschen ab, andere wiederum von anderen Tieren, die sich über zehntausende Jahre hinweg weiterentwickelt haben. Ob man als Spieler auch eine andere Spezies wählen kann, wollen die Entwickler aber noch nicht verraten.

Was aber schon sicher ist, ist, dass ihr nicht menschliche Charaktere als Begleiter wählen könnt. Ähnlich wie in Mass Effect spielen diese auch in EXODUS eine wichtige Rolle. Sie begleiten euch im Kampf und bauen eine Beziehung zu euch auf. Die Entwickler versprechen hier einen sehr diversen Cast an möglichen Begleitern, die ihr auf eurer Reise durch die Galaxis treffen werdet.

Zu guter Letzt ging es auch noch um die Rolle, die Hollywood-Star Matthew McConaughey im Spiel einnehmen wird. Zur Erinnerung: McConaughey war bei der Präsentation des Spiels dabei, über seine Rolle wurde aber nichts verraten. Auch nach dem Q&A sind wir leider nicht viel schlauer. Die Entwickler geben nur an, dass der Schauspieler einen zentralen Part spielt und euch durch das ganze Spiel hindurch begleiten wird.

Das Q&A könnt ihr euch hier anschauen: