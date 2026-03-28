EXODUS: Neues Gameplay zeigt den Recycler-Wechsel und brachiale Lance-Action auf Khonsu

Der neue Clip zu „EXODUS“ macht unmissverständlich klar: Die Kämpfe gegen die antiken „Ghosts“ auf der Verteidigungsplattform Khonsu setzen auf extreme Flexibilität.

Im Zentrum steht die Waffe Recycler, die sich dynamisch der Distanz anpasst. Während der Repeater-Modus für präzise Treffer auf Distanz sorgt, transformiert sich das Gerät im Shredder-Modus zur Nahkampfwaffe, sobald die automatisierten Celestial-Verteidiger aufschließen.

Begleitet von Tom und Elise sehen wir zudem die Lance-Gauntlet in Aktion: Das Schleudern von Livestone-Speeren sorgt für massiven Impact und bringt eine angenehme Wucht in das Sci-Fi-Szenario. Die „Ghosts“ erwachen erst bei Entdeckung, was eine spannende Dynamik zwischen lautlosem Vorrücken und plötzlicher Eskalation verspricht. Dieses „Work-in-Progress“-Material zeigt bereits jetzt ein griffiges Combat-Feedback für den Release in 2027.