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EXODUS: Neues Gameplay zeigt den Recycler-Wechsel und brachiale Lance-Action auf Khonsu

Neues EXODUS Gameplay: So funktionieren der Recycler-Modus und die Lance-Fähigkeit im Kampf gegen die antiken Ghosts. Release 2027!

Lukas Neumann
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ByLukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Padawan von Niklas begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung aktueller Branchenthemen und...
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Der neue Clip zu „EXODUS“ macht unmissverständlich klar: Die Kämpfe gegen die antiken „Ghosts“ auf der Verteidigungsplattform Khonsu setzen auf extreme Flexibilität.

Im Zentrum steht die Waffe Recycler, die sich dynamisch der Distanz anpasst. Während der Repeater-Modus für präzise Treffer auf Distanz sorgt, transformiert sich das Gerät im Shredder-Modus zur Nahkampfwaffe, sobald die automatisierten Celestial-Verteidiger aufschließen.

Begleitet von Tom und Elise sehen wir zudem die Lance-Gauntlet in Aktion: Das Schleudern von Livestone-Speeren sorgt für massiven Impact und bringt eine angenehme Wucht in das Sci-Fi-Szenario. Die „Ghosts“ erwachen erst bei Entdeckung, was eine spannende Dynamik zwischen lautlosem Vorrücken und plötzlicher Eskalation verspricht. Dieses „Work-in-Progress“-Material zeigt bereits jetzt ein griffiges Combat-Feedback für den Release in 2027.

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