Latest

EXODUS: Release-Termin steht fest und zeigt erweckte Salt im Trailer

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
1 Kommentar

Das Sci-Fi-RPG EXODUS von Ex-BioWare-Entwicklern erscheint am 7. April 2027. Schaut euch hier den neuen Trailer rund um Gefährtin Salt an!

Exodus

Archetype Entertainment verpasst dem Sci-Fi-RPG „EXODUS“ endlich ein konkretes Erscheinungsdatum und rückt auf der gamescom ONL 2026 eine ganz besondere Begleiterin in den Fokus.

„EXODUS“ erscheint am 7. April 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das gaben die Entwickler von Archetype Entertainment – besetzt mit ehemaligen BioWare-Veteranen – auf der gamescom ONL bekannt.

Der frische Trailer zeigt endlich mehr vom Zusammenspiel im Team. Jun Aslan kämpft an der Seite von Salt. Sie ist eine erweckte Oktopus-Gefährtin, Söldnerin und extrem zielgerichtet. Ein Tintenfisch an Land, der als Scharfschütze agiert. Klingt schräg. Funktioniert im Video überraschend gut. Die Dialoge machen direkt klar: Das ist keine einfache Freundschaft, sondern ein knallharter Zweckverband. Salt kämpft für Bezahlung, vermisst ihr Meer und bleibt distanziert.

Bioware-DNA schlägt durch

Genau hier zeigt sich die BioWare-DNS der Entwickler. Wer Mass Effect geliebt hat, sucht nach genau dieser Dynamik im Squad. Die Celestials als Gegner wirken bedrohlich, die Zeitverschiebung bleibt das zentrale Motiv. Ein Problem bleibt aber: Bis April 2027 fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Gameplay-Passagen in voller Länge fehlen nach wie vor.

Das Charakterdesign von Salt ist erfrischend mutig und die Sci-Fi-Atmosphäre sitzt. Doch Star-Entwickler und gute Rendertrailer garantieren noch kein Hit-Gameplay. Die Skepsis bleibt bis zur ersten spielbaren Demo.

More Read

Exodus
Exodus: 19 Minuten Gameplay enthüllen geniale Sci-Fi-Action
Exodus
Hasbro setzt auf Premium-Singleplayer: 1 Milliarde Dollar gegen den Live-Service-Trend
Exodus
Exodus Gameplay: Deep-Dive beim Future Games Show Showcase angekündigt

Findet ihr den Ansatz mit genetisch veränderten Tier-Gefährten wie Salt genial oder Driftet EXODUS damit zu sehr ins Skurrile ab?

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Maik Köhler
25. August 2026 19:13

Erinnert stark an mass effect sieht schon gut aus🤩🙌🏽

0
Antworten

The Trends

GTA 6 Preisverfall: Amazon senkt Vorbesteller-Preis der PS5-Boxversion auf 63 EUR

GTA 6 gibt es bei Amazon für die PS5 bereits für 63,20…

14 Kommentare

GTA 6-Leaks eskalieren: Hacker fordern absurde Lauch-Demo vor Rockstar Games Büros

Neue Leaks zu GTA 6: Die Hackergruppe Cyberleek monetarisiert Daten und fordert…

Keine Kommentare

Once Human stürmt die Konsolen mit 120 FPS und vollem Cross-Save

Once Human kommt am 25. August auf Konsolen. Alle Infos zu 4K,…

3 Kommentare

You Might Also Like