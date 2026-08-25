EXODUS: Release-Termin steht fest und zeigt erweckte Salt im Trailer

Archetype Entertainment verpasst dem Sci-Fi-RPG „EXODUS“ endlich ein konkretes Erscheinungsdatum und rückt auf der gamescom ONL 2026 eine ganz besondere Begleiterin in den Fokus.

„EXODUS“ erscheint am 7. April 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das gaben die Entwickler von Archetype Entertainment – besetzt mit ehemaligen BioWare-Veteranen – auf der gamescom ONL bekannt.

Der frische Trailer zeigt endlich mehr vom Zusammenspiel im Team. Jun Aslan kämpft an der Seite von Salt. Sie ist eine erweckte Oktopus-Gefährtin, Söldnerin und extrem zielgerichtet. Ein Tintenfisch an Land, der als Scharfschütze agiert. Klingt schräg. Funktioniert im Video überraschend gut. Die Dialoge machen direkt klar: Das ist keine einfache Freundschaft, sondern ein knallharter Zweckverband. Salt kämpft für Bezahlung, vermisst ihr Meer und bleibt distanziert.

Bioware-DNA schlägt durch

Genau hier zeigt sich die BioWare-DNS der Entwickler. Wer Mass Effect geliebt hat, sucht nach genau dieser Dynamik im Squad. Die Celestials als Gegner wirken bedrohlich, die Zeitverschiebung bleibt das zentrale Motiv. Ein Problem bleibt aber: Bis April 2027 fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Gameplay-Passagen in voller Länge fehlen nach wie vor.

Das Charakterdesign von Salt ist erfrischend mutig und die Sci-Fi-Atmosphäre sitzt. Doch Star-Entwickler und gute Rendertrailer garantieren noch kein Hit-Gameplay. Die Skepsis bleibt bis zur ersten spielbaren Demo.

Findet ihr den Ansatz mit genetisch veränderten Tier-Gefährten wie Salt genial oder Driftet EXODUS damit zu sehr ins Skurrile ab?