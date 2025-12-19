Exodus setzt auf Zeit, Entscheidungen und Konsequenzen, die weh tun

Bei den Game Awards 2025 gab Archetype Entertainment neue Einblicke in Exodus, und machte klar, wohin die Reise geht. Das Studio, hinter dem Veteranen von BioWare und Naughty Dog stehen, will ein Rollenspiel erschaffen, das Entscheidungen nicht nur abfragt, sondern sie spürbar macht.

Nicht als Statistik, sondern als Einschnitt. Der Leitsatz „How much are you willing to sacrifice to save your world?“ ist dabei weniger Marketing als die pure Philosphie hinter dem Spiel.

June, Zeitdilatation und Entscheidungen mit Langzeitfolgen

Im Zentrum von Exodus steht June, die als Mann oder Frau gespielt werden kann. Der Einstieg ist bewusst bodenständig gehalten, wie die Entwickler im Gespräch mit GameSpot verraten. Schrottsammler auf dem Planeten Leiden, es gibt wenig Überblick und noch weniger Macht. Das ändert sich, als June in eine mächtige Dynastie hineingezogen wird und Zugang zu sogenannter „celestial technology“ erhält. Entscheidend ist aber nicht nur was June kann, sondern wann.

Exodus-Missionen führen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durchs All. Die Zeit vergeht für June langsamer als für die Zurückgebliebenen. Während der Spieler ein paar Stunden unterwegs ist, vergehen zu Hause Jahre – oder sogar Jahrzehnte. Entscheidungen, die man vor dem Abflug trifft, entfalten ihre Konsequenzen gebündelt bei der Rückkehr. Wer geht, lässt etwas zurück. Manchmal auch Menschen.

Gefährten, Beziehungen und klare Grenzen

Auch beim Squad setzt Archetype auf Substanz statt Nostalgie. Vergleiche zu Mass Effect bleiben da nicht aus, und werden offen anerkannt. Der Unterschied besteht darin, dass Zeit hier als Verstärker wirkt. Beziehungen entwickeln sich nicht nur durch Dialogoptionen, sondern leiden realistisch unter Abwesenheit. Eine Romanze kann zerbrechen, weil man buchstäblich eine Generation verpasst hat.

Die Gefährten selbst sind abwechslungsreich, ohne ins Absurde zu kippen. Neben klassischen Menschen gibt es etwa Salt, einen hochintelligenten Oktopus in einem Mech. Sie ist Gefährtin, aber keine Romanzen-Option – eine klare Designentscheidung, die zeigt: Nicht alles ist Fanservice.

Celestials, Konflikte und Matthew McConaughey

Das Universum von Exodus ist 15.000 Jahre von der Erde entfernt. Die sogenannten Celestials sind transhumane Nachfahren früher Kolonisten – technisch überlegen und den Menschen gegenüber oft feindselig oder herablassend. Dieser Machtkonflikt ist kein Hintergrundrauschen, sondern treibt die Story stetig voran.

Eine Erwähnung fand auch Matthew McConaughey als CC Orlev, Mentorfigur und kritische Stimme. Seine Rolle ist mehr als ein Promi-Cameo. Er kommentiert Entscheidungen, widerspricht und zwingt zum Nachdenken. Dass McConaughey sofort auf das Thema Zeitdilatation ansprang, passt – Interstellar lässt grüßen.

Exodus scheint ein ambitioniertes Projekt zu, vielleicht zu ambitioniert. Aber Archetype redet auffällig wenig über Buzzwords und auffällig viel über Konsequenzen. Wenn das System aus Zeit, Entscheidungen und Beziehungen technisch sauber umgesetzt wird, könnte hier etwas entstehen, das sich wirklich vom Genre-Mittelmaß abhebt. Bis 2027 ist es aber auch noch ein weiter Weg.