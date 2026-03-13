Exodus & Warlock: Hasbro nennt Release-Zeiträume für 2027

Hasbro plant den Markteintritt seiner großen Videospiel-Produktionen für das Jahr 2027. CEO Chris Cocks bestätigte im „Decoder“-Podcast von The Verge, dass das Sci-Fi-Action-RPG „Exodus“ in der ersten Jahreshälfte 2027 erscheinen soll. Das Open-World-Projekt Warlock, angesiedelt im Dungeons-&-Dragons-Universum, folgt in der zweiten Jahreshälfte.

Strategische Ausrichtung und Entwicklung

Hinter „Exodus“ steht mit Archetype Entertainment ein Studio, das personell stark durch ehemalige BioWare-Mitarbeiter formiert wurde. Die Entwicklung des Titels läuft bereits seit 2019. Cocks, der das Spiel nach eigenen Angaben bereits angetestet hat, zeigt sich optimistisch für den Launch im Frühjahr/Sommer 2027. Mit Warlock aus Montreal will Hasbro im selben Jahr ein zweites Standbein im Bereich der digitalen Spiele etablieren, um die Abhängigkeit von Einzeltiteln zu verringern.

Der CEO ordnet die Investitionen nüchtern ein: Die Erfolgswahrscheinlichkeit für einzelne Spiele im AAA-Segment liege bei unter 50 Prozent. Hasbro verfolgt hierbei einen langfristigen Ansatz und nimmt kurzfristige Verluste in Kauf, um Kapazitäten und Communities im digitalen Sektor aufzubauen.

Die Branche kämpft laut Cocks mit massiver Kosteninflation. Ein AAA-Spiel erfordere heute ein Minimum von 1.000 Personenjahren an Arbeitsaufwand. Da das Marktwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich hinter den steigenden Entwicklungskosten zurückbleibe, müsse die Rekrutierung überdacht werden. Statt sich nur auf teure Standorte wie San Francisco oder Austin zu konzentrieren, setzt Hasbro verstärkt auf Kooperationen mit Studios in Osteuropa und Südostasien, um die Produktionskosten zu senken.

Die Rolle von KI in der Pipeline

In Bezug auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zieht Cocks eine klare Grenze zwischen aktuellen Videospielen und der Spielzeugentwicklung. Bei Titeln wie „Exodus“ und „Warlock“ sowie bei Marken wie Magic: The Gathering kommt KI derzeit nicht in der Produktion zum Einsatz.

Effektiv genutzt werde die Technologie hingegen bereits in der Konzeptphase von physischem Spielzeug. Hier generiert das Unternehmen teils tausende Entwürfe, um kosteneffizient neue Ansätze zu finden. Für den Gaming-Sektor sieht Cocks KI als zukünftiges Werkzeug, sobald jemand einen Weg findet, die Qualität und den Spielspaß damit tatsächlich zu steigern, räumt jedoch die aktuelle Skepsis der Spielerschaft gegenüber dieser Technologie ein.

Technisch interessant bleibt die personelle Nähe von Archetype Entertainment zu alten BioWare-Tugenden. Spieler müssen sich jedoch auf eine globale Misch-Kalkulation bei der Entwicklung einstellen, während generative KI in der direkten Spieleproduktion vorerst außen vor bleibt.