Exoprimal im Test – Der Flop mit Ansage?

Am schlechtesten kommt Exoprimal derzeit The Gamer weg, die ergänzen:

„Wenn man jemand ist, dem es nichts ausmacht, in ein Produkt zu investieren, weil es verspricht, was daraus werden könnte, dann sage ich: Tu es mit und steig ein. Das Kern-Gameplay ist so gut verfeinert, dass ich keinen Zweifel daran habe, dass es Fans von Shootern und teambasierten Shootern sein werden, die das mögen, was Capcom hier produziert hat, und die über die Ecken und Kanten hinwegschauen können. Ob diese Begeisterung noch lange nach der Markteinführung anhält, bleibt abzuwarten. Wie bereits erwähnt, gibt es bei Exoprimal Kernprobleme, die gelöst werden müssen, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem weiteren Unfall im Live-Service kommt.“

What do you think?