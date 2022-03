Exoprimal – neue IP von Capcom vorgestellt

Die heutige State of Play begann direkt mit einer Überraschung. Mit einem Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt, wurde Exoprimal als neue Marke von Capcom vorgestellt, Das Spiel soll 2023 für PS4 und PS5 erscheinen. Offenbar werdet ihr in Exoprimal im koop gegen Massenhaft Dinosaurier kämpfen. Eventuell könnt ihr dabei euren eigenen Charakter erstellen und einer spannenden Story folgen.

Was ist Exoprimal?

So ganz klar ist das zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Offenbar spielt der Titel in einer entfernten Zukunft, in der die Menschheit in der Angst vor Dinosaurier-Angriffen leben. Ihre einzige Hoffnung scheinen die Exofighter zu sein. Diese kämpfen in verschiedenen Exosuits und mit allerlei Waffen gegen die Massen an eigentlich ausgestorbenen Reptilien.

Im Trailer sind auch unterschiedliche Fähigkeiten zu sehen. Ein Exofighter trägt etwa einen großen Schild, an dem die Dinos abprallen, während ein anderer fliegt und die Bedrohung aus der Luft aufs Korn nimmt. Es werden auch verschiedene Dinosaurier-Arten gezeigt. Diese fallen tatsächlich massenhaft vom Himmel, ein wenig erinnert das an die Horden aus Days gone.

Darüber hinaus wird es aber offenbar auch größere Saurier geben, die alleine oder in kleineren Gruppen antreten. Der obligatorische T-Rex fehlt im Trailer natürlich ebenfalls nicht. Die Fähigkeiten und Gruppen weisen darauf hin, dass es sich bei Exoprimal um einen Shooter mit kooperatovem Multiplayer handeln dürfte. Wenn wir das Ende des Trailers richtig deuten, dürft ihr sogar euren eigenen Charakter erstellen. Auch aufwendig animierte Zwischensequenzen werden gezeigt.

Wir müssen wohl noch etwas mehr Material abwarten, bis wir genauer sagen könne, worum es sich bei Exoprimal eigentlich handelt. Der teilweise kuriose Trailer ist aber eine gelungene Überraschung zum Beginn des Events.

Exoprimal wird von Capcom entwickelt und soll 2023 für Playstation 4 und Playstaton 5 erscheinen. Den Enthüllungstrailer könnt ihr euch hier ansehen: