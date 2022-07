Exoprimal – Umfangreiche Gameplay-Szenen aus dem Network Test

Darin wird der Spielmodus Dino Survival gezeigt, bei dem zwei Teams gegen massive Wellen von Dinosauriern kämpfen und versuchen müssen, die Missionen als Erster zu meistern. In diesem Multiplayer-Erlebnis treten zwei Squads von fünf Exofightern gegeneinander an, um vom Leviathan, der finsteren künstlichen Intelligenz hinter den Dinosaurier-Ausbrüchen, zugeteilte Aufgaben um die Wette auszuführen. Teams müssen wie erwähnt ihre Aufgaben vor ihren Rivalen abschließen um zu gewinnen, sowie nach einem Weg suchen, wie sie den tödlichen Spielen des Leviathans entfliehen können. Neben den Gameplay-Zielen kann man hier einen Blick auf die verschiedenen Dinosaurierarten und Locations werfen, wobei das Gameplay an sich noch ziemlich hektisch wirkt.

