Exoprimal zeigt sich in neuen Gameplay-Szenen

Nach dem Debüt im vergangene März zeigt Capcom heute neue Gameplay-Szenen aus ihrer neuen IP Exoprimal, das im kommenden Jahr für PS5 und PS4 erscheint. Darin geht man auf verschiedene Eigenschaften des Titels ein, darunter die Exosuits.

Exosuits sind in Exoprimal die letzte Verteidigungslinie, die die gefräßigen Reptilien abhält, die die moderne Welt zu verwüsten, und die Trupps müssen kluge Entscheidungen darüber treffen, welche Suits sie in eine bestimmte Situation bringen. Tausende von Dinosauriern abzuwehren ist keine leichte Aufgabe, also muss man sicherstellen, dass eure Crew auf alles vorbereitet ist, einschließlich eines möglichen Zusammenstoßes mit einem anderen Team von Exofighters.

Jeder Exosuit hat eine bestimmte Rolle im Kampf, die die Taktik Ihres Trupps ergänzen kann. Deadeye hält zum Beispiel einen gesunden Abstand, während er mit mächtigen Angriffswaffen einen Hagel zerstörerischer Kraft entfesselt. Der Nahkampf-Zephyr bahnt sich einen Weg durch Horden kleinerer Dinosaurier. Der panzerähnliche Roadblock trägt einen massiven Schild, um Schwärme von Feinden abzuwehren, während der Witchdoctor dafür sorgt, dass Verbündete gesund bleiben und bereit sind, sich erneut zu engagieren.

Heute neu vorgestellt wurde Barrage, der Hitze aus nächster Nähe erzeugt und einen explosiven Pfad aus Feuer und Zerstörung durch alles schlägt, was zwischen euch und eurem Ziel steht. Unterdessen verfolgt der neu enthüllte Vigilant einen gezielteren Ansatz und zieht es vor, eine Langstrecken-Railgun zu verwenden, um tödliche, präzise Schüsse auf Dinosaurier und gegnerische Exosuits gleichermaßen zu entfesseln. Dank der Bemühungen der Aibius Corporation können Exosuits mitten im Kampf ausgetauscht werden, sodass euer Team jederzeit die Taktik ändern kann, ohne sich von einem Kampf lösen zu müssen.

Um in Exoprimal zu überleben, muss man auf alles vorbereitet sein, einschließlich einer möglichen Zusammenarbeit mit dem gegnerischen Team. Nicht jedes Match wird zwingend zu Konflikten führen, da die Spieler beider Teams möglicherweise ihre Differenzen beiseite legen müssen, um es gemeinsam mit schrecklichen neuen Feinden aufzunehmen. Der furchterregende Neo T. Rex ist eine dieser mutierten Monstrositäten, und beide Teams müssen zusammenarbeiten, um ihn zu erledigen, bevor die Zeit abläuft.

Exoprimal erscheint 2023. Noch vorher wird es einen Closed Network Test geben, mit dessen Hilfe man den Feinschliff umsetzen möchte. Anmeldungen dazu sind auf der offiziellen Homepage möglich.