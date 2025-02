Extinction Rifts: Der rasante Sci-Fi-Shooter von QUByte Interactive

QUByte Interactive plant, Extinction Rifts im Jahr 2025 für eine breite Palette an Plattformen zu veröffentlichen. Der Shooter erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch.

QUByte Interactive hebt den Vorhang für Extinction Rifts , einen adrenalingeladenen First-Person-Shooter, der Spieler in eine düstere Zukunft versetzt. In dieser dystopischen Welt steht die Menschheit am Rande des Untergangs – und nur Sie können das Blatt wenden. Bewaffnet mit dem mächtigen Adreno-Gauntlet begeben Sie sich auf die Jagd nach mysteriösen Monolithen, die das Gefüge der Zivilisation bedrohen. Ihre Mission: Sie müssen diese zerstören, bevor es zu spät ist.

