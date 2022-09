F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ab sofort als phyische Limited Edition erhältlich

Visuell setzt der Titel auf eine Diesel-Punk-Ästhetik, die von entsprechenden Verbrennungsmotoren inspiriert wurde. Mit seinem östlichen Stadtbild aus einer vergangenen Ära vermittelt Torch City so ein einzigartiges visuelles Gefühl. Der starke Kontrast zwischen den pelzigen Tieren und den sterilen mechanischen Soldaten unterstreicht zudem das Thema Konflikt in der Spielgeschichte.

In F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch wurden die Tiere von Torch City von der eindringenden Roboterlegion im Widerstandskrieg besiegt. Doch der ehemalige Widerstandskämpfer Rayton the Rabbit hat sich zurückgehalten, um nun zurückzuschlagen.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ist seit gut einem Jahr erhältlich und hat seitdem ein umfangreiches Feature-Update erhalten, das sich insbesondere an Hardcore-Gamer richtete. Damit war es möglich, auch nach dem Ende der Story auf ein spezielles Terminal im Torch Tower zuzugreifen und alle Bosse, denen man während seiner Reise begegnet ist, nacheinander oder einzeln zu bekämpfen.

What do you think?