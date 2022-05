F1 22 Trailer stellt die Features vor

Wenige Tage vor dem Startschuss von F1 22 gibt es heute einen Überblick über die wichtigsten Features. Dazu zeigt Codemasters einen brandneuen Trailer.

Zu den Highlights gehören diesmal der Career Mode und MyTeam, ebenso wird F1 Sprint hinzugefügt, der neue „Immersive“-Modus und „Broadcast“, es gibt Supercars und vieles mehr. Dabei kommt eine verbesserte Physik zum Einsatz, um den neuen Aero-Regeln gerecht zu werden.

„F1 22 ermöglicht es den Spielern, ihre Formel-1-Fantasien sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke auszuleben“, so Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. „Die Fans freuen sich darauf, in die neue Ära der Formel 1 einzutreten, mit der Einführung neuer Autos, Regeln und mehr Kontrolle über die Momente am Renntag. F1 22 ermöglicht es, sich auch abseits der Rennstrecke mit Freunden auszutauschen. Der personalisierte Bereich in F1 Life gibt Fans die Möglichkeit, ihre Sammlung von Must-Have-Autos und -Accessoires zur Schau zu stellen und den Neid von Freunden und Rivalen auf sich zu ziehen.“

Codemasters