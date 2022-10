F1 22 zum Formula 1 Aramco Gran Prix ab Donnerstag kostenlos spielbar

EA und Codemasters haben ein kostenloses Rennwochenende für F1 22 angekündigt, das man anlässlich des Formula 1 Aramco United States Grand Prix veranstaltet.

Zu diesem Anlass steigt der beliebte McLaren-Pilot Daniel Ricciardo in die Simulation ein und gibt Spieler eine unterhaltsame Anleitung, wie sie den Circuit of The Americas bewältigen können. Eine Reihe von US-inspirierten Ingame-Gegenständen wird außerdem kostenlos zur Verfügung stehen und für alle, die das Spiel kaufen möchten, wird es während des Wochenendes eine spezielle Preisaktion geben.

Vom 20. bis 24. Oktobe haben Spieler damit die Möglichkeit, F1 22 während des US-Rennwochenendes kostenlos auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (Steam) zu spielen. Neue Spieler können sich über spezielle Preisaktionen informieren, die von den Einzelhändlern der Plattformen angeboten werden, wobei alle Spielfortschritte aus der Testphase gespeichert werden.

„Da der Circuit of The Americas vor der Tür steht, wollten wir etwas Besonderes machen und so vielen Spieler:innen wie möglich die Chance geben, die neue Ära der Formel 1 zu erleben“, so Paul Jeal, Senior Director F1 Franchise bei Codemasters. „Während dieses kostenlosen Testwochenendes kann jeder für eine begrenzte Zeit den Nervenkitzel der Formel 1 erleben und wir hätten uns keinen besseren Trainer als Daniel Ricciardo wünschen können, um uns die Strecke zu zeigen.“

Um neue und bestehende Fans vor dem Rennwochenende zu unterstützen, hat sich das Studio mit Daniel Ricciardo zusammengetan, um einen Leitfaden mit seinen besten Tipps, Tricks und Geheimnissen zu erstellen, wie man die Rennstrecke in Austin am schnellsten bewältigen kann.

Durch seine persönlichen Erfahrungen und seine charismatische Persönlichkeit vermittelt Ricciardo technisches Wissen, wie Bremspunkte, schwierige Kurven, Überholmanöver sowie DRS-Zonen und erklärt, was nötig ist, um die Strecke zu bezwingen.

Anschließend können Spieler ihre neuen Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem sie an der Ricciardo Hot Lap Challenge teilnehmen und ihre schnellste Runde auf dem Circuit of The Americas vom 20. bis 24. Oktober unter #RicciardoChallenge und #F122gameSweepstakes posten. Ein Teilnehmer wird am 28. Oktober nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und gewinnt ein virtuelles Meet & Greet sowie ein Rennen mit Daniel Ricciardo persönlich.