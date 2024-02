F1 24 mit ersten Details, Release & Editionen geleakt

Die Quelle ist abermals der bekannte PlayStation Plus Leaker billbil-kun von DealLabs , wonach F1 24 am 31. Mai 2024 erscheint. Erneut wird es eine Champions Edition geben, die einen dreitägigen Vorabzugriff erlaubt, der somit ab dem 28. Mai möglich ist.

F1 24 wird wie gewohnt von Codemasters entwickelt, die seit einigen Jahren im Besitz der F1 Lizenz sind. Am jährlichen Ablauf der Ankündigung etc. ändert sich daher vorerst nicht so viel.

