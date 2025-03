F1 25 steht kurz vor der Premiere, erste Details zu den Editionen geleakt

Wird die neue F1-Saison nicht nur auf der Strecke, sondern auch digital bald eingeläutet? Laut dem berüchtigten Leaker billbil-kun steht die offizielle Enthüllung von F1 25 kurz bevor: Am 26. März 2025 soll Electronic Arts den neuesten Ableger der erfolgreichen Rennspielserie präsentieren – mit einem geplanten Release am 30. Mai.

Zwei Editionen, zwei Preise – und Early Access?

Die Standard Edition von F1 25 soll laut dem Leak mit einem Preis von 59,99 US-Dollar zu Buche schlagen und am 30. Mai erscheinen. Die teurere Iconic Edition (79,99 US-Dollar) soll nicht nur exklusive Extras bieten, sondern auch drei Tage Vorabzugang spendieren – ein kleines, aber feines Schmankerl für besonders ungeduldige Fans. Wer EA Play oder Xbox Game Pass Ultimate besitzt, kann sich zudem über eine 10-stündige Testversion freuen, die ab dem Erscheinungstag bereitstehen soll.

Interessant ist auch, dass die neue Iconic Edition offenbar die bisher bekannte Champions Edition ablöst. Ob EA mit dieser Entscheidung auf ein anderes Preismodell oder neue exklusive Inhalte setzt, bleibt vorerst unklar. Bestätigt ist bislang ohnehin nichts – Electronic Arts hält sich, wenig überraschend, bedeckt.

Plattformen noch unklar

Spannend bleibt zudem die Frage nach den Plattformen: Bislang wurden F1-Spiele sowohl für aktuelle als auch für vergangene Konsolengenerationen veröffentlicht. Ob sich das mit F1 25 ändert und PS4- sowie Xbox-One-Besitzer leer ausgehen, bleibt abzuwarten.

Billbil-kun genießt in der Branche einen exzellenten Ruf und lag mit seinen Prognosen in der Vergangenheit oft goldrichtig. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dürfte die offizielle Ankündigung nur noch eine Frage der Zeit sein. Motorsport-Fans können also gespannt bleiben – vielleicht gibt’s schon bald die ersten Runden auf der virtuellen Strecke zu drehen.