F1 Manager 2023 – Erstes Gameplay bestätigt das Release-Datum

Diese werden die Teamchefs weiter auf die Probe stellen und Einzelrennen-Erlebnisse schaffen, die hypothetische Herausforderungen darstellen; Was wäre, wenn es in Bahrain regnen würde? Wenn alle Autos gleich wären, wer würde gewinnen? Die Szenarien der Deluxe Edition bieten Fans die Möglichkeit, einige der größten Fragen des Sports auf die Probe zu stellen.

Nach dem Abschluss jedes spannenden realen Rennens in der Saison 2023 werden dem F1 Manager 2023 neue Startaufstellungen und ein Rennmoment hinzugefügt, in dem die Teamchefs Woche für Woche auf die Probe gestellt werden, während sie ihre Managementqualifikationen etablieren.

Dies umfasst einen brandneuen Race Replay-Modus, der zwei einzigartige Arten Szenarien bietet, um so wichtige Momente der FIA Formel 1-Weltmeisterschaft 2023 noch einmal zu erleben. In Starting Grid übernehmen die Spieler die Kontrolle über ein Team ihrer Wahl in einem kompletten Rennen, das die Streckenbedingungen und Startaufstellungspositionen seines realen Gegenstücks nachbildet. Race Moments hingegen fordert die Fans dazu heraus, die Kontrolle über ein bestimmtes Szenario während des echten Grand Prix zu übernehmen, um ein festgelegtes Ziel zu erreichen, bevor die Zielflagge geschwenkt wird, und um wichtige strategische Entscheidungen aus einer spannenden Saison zu erfassen.

What do you think?