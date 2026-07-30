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Fable im Game Pass: Das Ende der Day-One-Garantie rückt näher

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Microsoft liefert Fable am ersten Tag im Game Pass ab. Warum das Abo-Modell damit endgültig an seine finanziellen Grenzen stößt. Einordnung.

Fable Interview

Microsofts Versprechen, jeden First-Party-Titel am Veröffentlichungstag ohne Zusatzkosten im Xbox Game Pass anzubieten, frisst seine eigenen Einnahmen auf. Das kommende „Fable“ demonstriert die wirtschaftliche Sackgasse dieser Verteilungspolitik deutlicher als jedes Spiel zuvor.

Die Entwertung der eigenen Großprojekte

Nach sechzehn Jahren Entwicklungs- und Wartezeit erscheint Fable am ersten Tag im Abonnement. Gleichzeitig bedient Microsoft die PlayStation 5 zum selben Termin mit der Standardversion. Auf der Konkurrenzplattform spült das Rollenspiel Vollpreis-Einnahmen in die Kassen. Auf der eigenen Konsole laden Abonnenten den Titel ohne direkte Zusatzzahlung herunter.

Das Abonnement-Wachstum stagniert seit Monaten. Preiserhöhungen um 50 Prozent wurden nach Kundenprotesten von der neuen Xbox-Führung um Asha Sharma teilweise zurückgenommen.

Wer eine Xbox besitzt, kauft das Spiel nicht. Wer eine PlayStation 5 besitzt, kauft keine Xbox. Das Modell ruiniert den klassischen Verkauf.

Ein Zeitfenster als letzter Ausweg

Die Parallelexistenz von Multiplattform-Releases und Day-One-Abonnements zerstört die Marge. Sony setzt zeitnah das Schwergewicht „God of War: Laufey“ dagegen und verlangt von seiner Kundschaft den vollen Preis. Microsoft schenkt sein Zugpferd faktisch der bestehenden Abonnentenbasis aus.

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Bei Call of Duty zog die neue Führung bereits die Notbremse und strich den Day-One-Zugang im Standard-Abo. Für kommende Blockbuster zeichnet sich eine Verzögerung von sechs bis zwölf Monaten ab, bevor Titel im Abonnement landen. Erst recht, nachdem das Entwicklungsbudget von „Fable“ jedes Maß verloren haben soll.

Für „Fable“ kommt diese Kurskorrektur zu spät, wie Paul Tassi von Forbes anmerkt. Der Schaden für die Verkaufsstatistik ist programmiert.

Der Day-One-Zugang im Game Pass war ein teures Kundengeschenk auf Pump. Nun fordert die Finanzabteilung echte Verkaufszahlen statt theoretischer Abonnenten-Reichweite. Spieler müssen sich darauf einstellen, dass große First-Party-Spiele künftig erst Monate nach dem Verkaufsstart im Abo landen oder Vollpreis kosten. Die Ära der Quersubventionierung ist vorbei.

Gta Pre Order Release
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Käse
30. Juli 2026 12:45

Das Versprechen haben sie ja eh schon gebrochen mit CoD

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