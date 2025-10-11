Fable – Microsoft bereitet großes Comeback vor

Nach langer Funkstille rund um Fable scheint sich bei Microsoft endlich wieder etwas zu bewegen. Laut Windows Central-Redakteur und Insider Jez Corden dürfen Fans des kultigen Rollenspiels bereits im Januar mit einem neuen Entwicklungs-Update rechnen.

Die Aussage fiel in einem kurzen, aber aufschlussreichen Austausch, in dem Corden bestätigte: „Ihr bekommt ein schönes Update im Januar.“ Diese Bemerkung mag unscheinbar wirken, doch für viele Xbox-Spieler ist sie ein echtes Signal: Fable lebt, und es scheint, als sei Playground Games bereit, endlich mehr von seinem ehrgeizigen Reboot zu zeigen.

Ein schwieriges Erbe

Seit dem Ende von Lionhead Studios 2016 und der Einstellung von Fable Legends ruhte die Marke in einer Art Dornröschenschlaf. Als 2018 bekannt wurde, dass Playground Games – das Studio hinter der Forza Horizon-Reihe – die Serie neu auflegt, war die Begeisterung groß. Doch auf die offizielle Enthüllung im Sommer 2020 folgte jahrelanges Schweigen.

Die Herausforderung: Fable war nie einfach nur ein RPG, sondern ein Stück Identität für Xbox, geprägt von britischem Humor, spielerischer Freiheit und moralischen Entscheidungen. Diese DNA in ein modernes Rollenspiel zu übertragen, ohne den Charme zu verlieren, ist eine Mammutaufgabe. Umso gespannter dürfte die Community sein, was Playground im Januar zeigen wird.

Hoffnung auf einen echten Neuanfang

Dass Microsoft Fable als Schlüsselprojekt behandelt, passt zur aktuellen Neuausrichtung der Xbox Game Studios. Nach Jahren wechselnder Strategien will der Konzern offenbar wieder gezielter auf ikonische Eigenmarken setzen, und Fable ist dafür wie gemacht.

Ob es beim Januar-Update um Gameplay, Story-Einblicke oder schlicht um den Produktionsstand geht, ist noch unklar. Sicher ist nur, dass die Erwartungen enorm hoch sind, auch für PS5-Spieler. Sollte Playground Games liefern, könnte Fable zum Symbol eines echten Neubeginns für Xbox werden.

Die Fans haben lange gewartet. Jetzt liegt es an Microsoft, aus einem Versprechen endlich greifbare Ergebnisse zu machen. Wenn Fable wirklich so weit ist, wie Insider vermuten, steht uns vielleicht schon bald der erste große RPG-Moment der nächsten Xbox-Generation bevor.

Oder anders gesagt: Albion ruft, aber diesmal hoffentlich wirklich.