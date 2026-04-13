Fable: Release laut Insider-Bericht intern erneut verschoben

Microsoft verschiebt das Rollenspiel „Fable“ intern offenbar auf Dezember 2026, um einer direkten Marktkollision mit „Grand Theft Auto 6“ im November aus dem Weg zu gehen.

Das von Playground Games entwickelte Reboot von Fable wird laut Branchen-Insider Jeff Grubb (Giant Bomb) nicht wie ursprünglich gehofft im Herbst, sondern voraussichtlich erst im Dezember 2026 erscheinen. Microsoft versucht damit, seinem First-Party-Titel ein Zeitfenster abseits des Rockstar-Blockbusters zu sichern, wobei auch notwendige Polishing-Arbeiten eine Rolle spielen könnten.

Strategische Flucht vor dem GTA-Schatten

Die Verschiebung ist eine rein marktstrategische Entscheidung. Während Xbox-Game-Studios-Chef Craig Duncan sich in der Vergangenheit gelassen bezüglich eines Duells mit Rockstar Games gab, verdichten sich die Berichte, dass Microsoft sein gesamtes Line-up für das zweite Halbjahr 2026 umstrukturiert.

Vermeidung des November-Vakuums: Da GTA 6 erfahrungsgemäß die mediale Aufmerksamkeit und das Budget der Käufer über Wochen binden wird, gilt ein Release im selben Monat als kommerzielles Risiko.

Da GTA 6 erfahrungsgemäß die mediale Aufmerksamkeit und das Budget der Käufer über Wochen binden wird, gilt ein Release im selben Monat als kommerzielles Risiko. Stapelung der Titel: Laut Grubb versucht Microsoft, andere Projekte so früh wie möglich im Jahr zu platzieren, um vor dem November-Release von GTA 6 eine installierte Basis und Verkäufe zu generieren.

Ein Release im Dezember ist für ein Projekt dieser Größenordnung ungewöhnlich, da das wichtige Vorweihnachtsgeschäft im November bereits seinen Höhepunkt erreicht. Historisch gesehen haben Verschiebungen in den Dezember oft einen von zwei Gründen: Entweder ist das Spiel technisch noch nicht stabil genug, oder man nutzt die ruhigere Phase nach den großen Herbst-Releases.

Erstes Rollenspiel von Playground Games

Für Playground Games, die bisher vor allem für die Forza Horizon-Serie bekannt sind, ist „Fable“ der erste Ausflug in das Open-World-Action-RPG-Genre. Der Wechsel von der Rennspiel-Engine (ForzaTech) auf ein komplexes Rollenspiel-Gerüst erfordert massive technische Anpassungen, was den Bedarf an zusätzlicher Optimierungszeit erklärt.

Es ist damit zu rechnen, dass Microsoft den finalen Termin oder zumindest ein konkretes Quartal während des Xbox Games Showcase am 7. Juni 2024 (bzw. im aktuellen Zyklus 2026) offiziell bestätigt. Gerüchte über ein „Halo: Combat Evolved-Remaster“ im Juli 2026 könnten die Lücke im Sommer füllen, während „Gears of War: E-Day“ ebenfalls als potenzieller Kandidat für 2026 gehandelt wird, aber wohl ebenfalls strategisch um GTA 6 herum positioniert werden muss.

Die interne Verschiebung auf Dezember ist ein logisches Eingeständnis der Marktmacht von Rockstar Games. Für die Qualität von Fable kann die zusätzliche Zeit nur von Vorteil sein, da Playground Games hier Neuland betritt. Spieler sollten jedoch nicht überrascht sein, falls der Titel bei weiteren Verzögerungen im Polishing-Prozess sogar gänzlich in das erste Quartal 2027 rutscht.