Fable Spielzeit: Mainquest dauert 15 bis 20 Stunden

Playground Games kalkuliert die Hauptstory des RPG-Reboots „Fable“ mit einer Spielzeit von 15 bis 20 Stunden. Damit setzt das Studio auf ein kompaktes Story-Gerüst, statt das Projekt künstlich auf hunderte Stunden aufzublähen.

Die Hauptgeschichte von „Fable“ lässt sich in 15 bis 20 Stunden durchspielen. Das bestätigten die Associate Game Directors Will Kennedy und Craig Littler in einer Fragerunde auf der Gamescom. Wer zusätzlich alle Nebenquests absolviert und die Open World erkundet, verdoppelt den Zeitaufwand auf insgesamt 30 bis 40 Stunden.

Kein Ausdauer-Marathon im Service-Format

Die Zahlen zeichnen ein klares Bild des Spieldesigns. Das Team verabschiedet sich von der Tendenz moderner Open-World-Spiele, Spielzeit über repetitive Füllaufgaben zu strecken. Der Fokus liegt auf einer straff strukturierten Narration. Die direkte Konsequenz: Das Reboot bleibt der Tradition der Lionhead-Originale treu. Auch die Vorgänger setzten auf vergleichsweise kompakte Story-Muster.

„Wir haben etwa 15 bis 20 Stunden Spielzeit für die Hauptquestreihe und etwa 15 bis 20 Stunden für Nebenquests und Erkundungsinhalte in der offenen Welt“, erklärte der stellvertretende Spielleiter Will Kennedy gegenüber Polygon. „Und dann sind natürlich die Lebenssysteme grenzenlos, sodass man sie so lange spielen kann, wie man möchte.“

Parallel zur Kampagne greifen Sandbox-Mechaniken. Interaktionen mit NPCs, Job-Systeme und die Ausgestaltung der Spielfigur besitzen kein definiertes Ende. Diese Lebenssimulations-Elemente funktionieren losgelöst vom Abspann der Hauptquest. Die effektive Spielzeit hängt damit strikt davon ab, wie intensiv sich Spieler mit diesen Systemen beschäftigen.

Playground Games wählt ein transparentes Spieldesign. Das Risiko von ermüdendem Content-Grind sinkt, während der spielerische Fokus scharf auf der Story-Entwicklung liegt. Die technische Konsequenz: höhere Dichte bei Leveldesign und Scripting auf Kosten künstlicher Streckung.