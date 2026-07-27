Fable sprengt das Budget: Neun Jahre Entwicklungszeit belasten Microsofts Strategie

Playground Games hat den vorgegebenen Kostenrahmen für das kommende Fable-Reboot laut aktuellen Branchenberichten massiv überschritten. Der finale Release des Action-Rollenspiels erfolgt erst im Februar 2027 für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5.

Neun Jahre Entwicklungszeit treiben die Personalkosten

Microsoft führt das Fable-Reboot intern als finanzielle Belastung, die das ursprünglich kalkulierte Budget spürbar übersteigt. Die Ursache liegt in der schieren Dauer der Produktion. Seit dem ersten Entwicklungsbeginn im Jahr 2018 vergingen knapp neun Jahre, in denen das Projekt mehrere interne Neuausrichtungen durchlaufen hat.

Die schrittweise Verschiebung des Veröffentlichungstermins von 2025 über 2026 hin zum 23. Februar 2027 bindet dauerhaft hunderte Entwickler. Personalkosten stellen in der modernen Spieleentwicklung den größten Posten dar. Jedes zusätzliche Entwicklungsjahr erhöht den finanziellen Druck auf den ROI (Return on Investment) exponentiell.

Engine-Umbau von ForzaTech als technisches Nadelöhr

Der Wechsel von einem Rennspiel-Entwickler zu einem Studio für narrative Open-World-Rollenspiele erforderte erhebliche technische Investitionen. Playground Games musste die hauseigene ForzaTech-Engine umfassend modifizieren, um komplexe Dialogsysteme, Quests, KI-Routinen und Nahkampfmechaniken zu unterstützen.

Die Anpassung einer spezialisierten Rennspiel-Engine an ein Action-RPG frisst enorme Ressourcen. Parallel dazu baute das Studio externe Zweigstellen auf und holte Unterstützung von Eidos-Montréal sowie dem Blizzard Cinematics Team. Externe Zuarbeit treibt die Kosten weiter nach oben. Die grafische Brillanz der bisher gezeigten Demos fordert ihren Tribut im Code.

Terminkollision mit Sony gefährdet die PlayStation-Marge

Microsoft hält trotz des internen Kurswechsels hin zu mehr Exklusivität am angekündigten Multiplattform-Release von Fable auf der PlayStation 5 fest. Allerdings kollidiert die Early-Access-Phase im Februar 2027 direkt mit Sonys „God of War: Laufey“, das exakt einen Tag vorher auf den Markt kommt. Auf der PS5 trifft das Xbox-Rollenspiel damit auf direkte Konkurrenz aus dem Sony-Ökosystem.

Viele PS5-Besitzer greifen primär zur etablierten First-Party-Marke. Das schränkt das Verkaufspotenzial von Fable auf der Konkurrenzplattform spürbar ein. Xbox benötigt jedoch jeden einzelnen Vollpreis-Kauf außerhalb des Game Pass, um die aufgelaufenen Entwicklungskosten einzuspielen.

Fable wird technisch und optisch überzeugen, doch das Projekt ist wirtschaftlich gesehen ein hoher Risikofaktor für Microsoft. Der erzwungene Umbau der ForzaTech-Engine und neun Jahre Produktionszeit verlangen unrealistisch hohe Verkaufszahlen für die Gewinnzone. Für Spieler bedeutet das ein durchgestyltes, aber unter massivem Erfolgsdruck stehendes Rollenspiel.