Fable zeigt echtes Combat-Gameplay: fließender Wechsel zwischen Schwert, Bogen und Magie

Developer Playground Games zeigt im Rahmen der Gamescom 2026 ein zusammenhängendes, 15-minütiges Gameplay-Video zum Reboot von „Fable“. Das gezeigte Material demonstriert ein hybrides Kampfsystem, bei dem Spieler ohne Menü-Verzögerungen fließend zwischen Nahkampf, Fernkampf und Magie wechseln.

Das Kampfsystem im Härtetest

Das Kampfsystem verzichtet auf starre Klassengrenzen. Stattdessen kombiniert die Spielfigur schwere Hammerangriffe direkt mit gezielten Pfeilschüssen und flächenwirksamen Zaubern. Ausweichrollen und Paraden brechen eigene Animationsketten sofort ab. Das sorgt für eine spürbare Dynamik in den Gefechten.

Gegenstand der Präsentation ist eine Mission im Geistersumpf und einer gefluteten Mine. Playground Games setzt hier auf Umgebungsgefahren. Die Bewegungsgeschwindigkeit sinkt im Hüfthohen Wasser drastisch. Das schränkt die Ausweichoptionen ein.

Die Gegnertypen variieren von flinken Hohlbeinen über gepanzerte Skelette bis hin zum Laternenwärter. Letzterer fungiert als Support-Gegner, der normale Geister frisst und aggressivere Rachegeister ausspeit. Prioritätenmanagement in den Kämpfen wird damit Pflicht.

Humor trifft Trefferfeedback

Der typische britische Humor bleibt erhalten. Die Dialoge des Begleiters Humphry begleiten das Geschehen dynamisch, ohne die Mechanik zu überlagern. Entscheidend ist jedoch das Trefferfeedback. Schläge mit dem Hammer besitzen spürbare Masse, Gegner taumeln nach Wuchtangriffen nachvollziehbar. Die magischen Kombinationen dienen vor allem der Crowd Control, um Gegnergruppen vor Nahkampfattacken zu separieren.

„Fable“ liefert kein träges Rollenspiel-Kampfsystem alter Schule, sondern eine direkte, mechanisch geforderte Action-Erfahrung. Die dynamische Umschaltung der Waffenarten ohne Ausrüstungs-Ladezeiten funktioniert in der Demo ohne FPS-Einbrüche. Playground Games liefert handfeste Spielmechanik statt reiner Grafikblende. Das Spielprinzip muss dieses Tempo im fertigen Produkt über die gesamte Spielzeit halten.