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Fable zeigt Quest-Gameplay: Bowerstone lebt, Humphry ist pleite

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Playground Games zeigt 17 Minuten Fable Gameplay aus Bowerstone. Infos zu NPCs, Kämpfen, Immobilien und dem Release am 23. Februar 2027.

Fable Playground Games

Das neue Gameplay-Material zu „Fable“ zeigt zum ersten Mal eine vollständige Quest aus dem kommenden Serien-Reboot. Am 23. Februar 2027 erscheint das Rollenspiel von Playground Games. Die gezeigte Demo macht klar: Albion ist kein generischer Baukasten.

Ein Held auf Abwegen

Bowerstone bildet das Herzstück der gezeigten Gameplay-Demo. Über 400 handgefertigte NPCs leben in der Hauptstadt, inklusive eigener Berufe, Tagesabläufe und Eigenheime. Sämtliche 130 Häuser und 30 Geschäfte können gekauft werden. Der gezeigte Held hat sogar schon geheiratet, ein Kind bekommen und Schichten in der örtlichen Bäckerei geschoben, um Gold zu verdienen. Das System greift tief. Man spürt das alte Lionhead-Gefühl an allen Ecken.

Die Hauptquest führt zum legendären Helden-Gildenmeister Humphry the Golden. Dieser entpuppt sich als heruntergekommener Trinker, der die Gilde bei einer Wette in einer Kneipe verspielt hat. Das Schreiben sitzt. Der trockene britische Humor trifft den Ton der Reihe exakt.

Magie und Schlägereien

Das Kampfsystem kombiniert Nahkampf, Fernkampf und Magie. Im gezeigten Abschnitt auf dem Schwierigkeitsgrad „Legend“ kommen gezieltes Ausweichen und der Flächenzauber „Blades“ zum Einsatz. Fähigkeiten werden über einen Skillsystem-Baum freigeschaltet, während sogenannte „Willstones“ Waffen mit neuen Kombos aufrüsten.

Auch kleine Interaktionen hinterlassen Spuren. Einem Praktikanten der gegnerischen Bande wird im Vorbeigehen der Ratschlag erteilt, mehr zu fluchen. Später taucht er mitten im Kampf wieder auf.

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Playground Games liefert ab. Die Dynamik zwischen den lebendigen NPCs, dem humorvollen Writing und dem flüssigen Kampfsystem wirkt durchdacht. Wer Angst hatte, dass ein Rennspiel-Studio das Erbe von Albion nicht versteht, wird hier eines Besseren belehrt.

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