Fairgame$ in der Krise? Haven Studios verliert seinen Game Director

Haven Studios galt bei seiner Gründung 2021 als vielversprechender Neuzugang in der PlayStation-Familie. Jade Raymond, bekannt durch ihre Arbeit an Assassin’s Creed und Watch Dogs, sollte hier ein neues Live-Service-Spiel für Sony aufbauen: Fairgame$. Doch das ambitionierte Projekt wirkt zunehmend belastet durch personelle Umbrüche. Erst verließ Mitgründer Sebastian Puel früh das Studio, Anfang dieses Jahres folgte Gründerin Raymond selbst. Nun geht mit Daniel Drapeau auch der Game Director, und das mitten in der Entwicklungsphase.

Ein schwerer Verlust für Fairgame$

Drapeau war kein Unbekannter. Seine Vita umfasst Schlüsselrollen bei Shadow of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege und Splinter Cell: Blacklist. Mit mehr als vier Jahren an Bord von Haven Studios war er eine zentrale Figur im Aufbau von Fairgame$. Sein Wechsel zu WB Games Montreal, wo er künftig als Creative Director arbeitet, lässt Fragen offen: Wie weit ist Fairgame$ tatsächlich fortgeschritten, wenn eine so wichtige Leitfigur das Projekt jetzt verlässt?

Für Spieler bedeutet das zunächst einmal Unsicherheit. Live-Service-Spiele sind ohnehin ein riskantes Geschäft, und Fairgame$ ist Sonys großer Testballon in diesem Bereich. Ob das Spiel noch die gleiche kreative Richtung einschlägt, die Drapeau mitgeprägt hat, bleibt unklar.

Was bedeutet das für Sony und die Community?

Sonys Strategie, mit Haven Studios einen eigenen Live-Service-Hit aufzubauen, wirkt angeschlagen. Mehrfach betonte man, Fairgame$ solle ein langfristiges Projekt werden, das die Community trägt. Doch wenn Schlüsselpersonen das Team verlassen, wird die Umsetzung schwieriger. Zwar heißt das nicht automatisch, dass das Spiel gescheitert ist – Teams sind größer als einzelne Personen –, aber gerade bei einem Debütprojekt kann der Verlust von kreativen Köpfen entscheidend sein.

Die Community wartet seit der Ankündigung 2022 auf klare Eindrücke von Gameplay und Konzept. Nach den jüngsten Abgängen dürfte die Erwartungshaltung eher von Skepsis geprägt sein.

Die Entwicklung von Fairgame$ steht an einem kritischen Punkt. Ob Haven Studios die Abgänge auffangen und das Projekt stabilisieren kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Vielleicht liefert die nächste große PlayStation-Präsentation endlich Antworten.

Frage an euch: Vertraut ihr noch darauf, dass Fairgame$ Sonys großer Live-Service-Erfolg wird – oder ist das Projekt für euch schon jetzt ein Wackelkandidat?