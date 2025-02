Fairgame$: Schlechte Nachrichten für Sonys Live-Service-Titel

Falls ihr gehofft habt, Fairgame$ in naher Zukunft zu spielen, müsst ihr euch wohl länger gedulden. Laut jüngsten Informatioen ist der Titel nicht mehr in Sonys Veröffentlichungsplänen für 2025 enthalten und wurde auf 2026 verschoben. Ein Verlust? Vielleicht! Für viele sicherlich aber nicht.

Das von Haven Studios entwickelte Heist-Spiel wurde erstmals 2023 enthüllt und hat seitdem kaum Updates erhalten. Abgesehen von einer Spielerumfrage blieb es auffällig still um das Projekt. In seinem Podcast „Game Mess Decides“ ging der Insider Jeff Grubb nun auf Anfragen der Fans ein:

„Dieses Jahr gibt es kein Fairgame$“, stellte er klar. „Soweit ich weiß, wurde das Spiel auf 2026 verschoben.“

Zwei Jahre ohne News: Was ist mit Fairgame$ los?

Fairgame$ wurde während des PlayStation Showcase im Mai 2023 erstmals präsentiert. Neben einem fast zweiminütigen CGI-Trailer gab es einen begleitenden PlayStation Blog-Beitrag, der das Konzept näher beleuchtete. Demnach erwartet Spieler ein kompetitives Heist-Game, in dem sie sich einer Untergrundbewegung anschließen, um die Superreichen auszurauben.

Doch dann wurde es ruhig. Erst ein Jahr später tauchte eine Umfrage auf, in der PlayStation-Spieler nach ihren bevorzugten Spielgenres und ihrer Meinung zum Trailer befragt wurden. Auffällig: In dieser Umfrage wurde das „$“ im Titel entfernt und das Spiel schlicht „Fairgames“ genannt. Ob da ein tieferer Sinn hinter steckt, bleibt fraglich. Berichten zufolge soll „Fairgames$“ jedenfalls besser sein als „Concord“. Aber was ist besser oder könnte noch schlechter sein?

Sonys holprige Live-Service-Strategie

Die Verzögerung von „Fairgame$“ wirft erneut Fragen über Sonys Live-Service-Strategie auf. Nach dem kommerziellen Flop von „Concord“ und der darauffolgenden Studioschließung hatte Sony bereits zwei weitere Live-Service-Projekte eingestellt, darunter ein geplatztes „God of War“-Multiplayer-Projekt von Bluepoint. Ob „Fairgame$“ ebenfalls auf der Kippe steht oder intern neu ausgerichtet wird, bleibt unklar. Doch die einst ehrgeizigen Pläne werden offensichtlich und großzügig rückabgewickelt. Das hat aber auch den Nachteil, dass PlayStation vorerst ohne vorzeigbare Ergebnisse dasteht.

Fakt ist: In den kommenden Monaten dürften PlayStation-Spieler immerhon auf einige Singleplayer-Highlights setzen. 2025 erscheinen unter anderem „Death Stranding 2: On the Beach„, „Ghost of Yōtei“ und ein Remaster von „Days Gone“. Live-Service-Fans müssen sich hingegen weiter in Geduld üben – oder auf eine weitere Verschiebung gefasst sein.