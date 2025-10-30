Fairgame$ vor dem Aus? – Sony stolpert weiter durch den Live-Service-Dschungel

Erst Concord und als Nächstes Fairgame$? In einer aktuellen Kolumne für Forbes hat der Gaming-Journalist Paul Tassi die Situation rund um Bungie und Sonys Live-Service-Strategie unter die Lupe genommen, mit einem überraschend ernüchternden Fazit.

Während Fairgames vom Studio Haven nicht explizit als gescheitert bezeichnet wird, wird wiederholt angedeutet, dass Sonys Pläne im Multiplayer- und Live-Service-Segment weiterhin wackeln. Zwischen den Zeilen entsteht der Eindruck, dass das ambitionierte Projekt auf absehbare Zeit kaum Chancen hat, wirklich Fuß zu fassen.

Bungie war Sonys Hoffnungsträger

Der Autor erinnert daran, dass Sonys 3,6-Milliarden-Dollar-Übernahme von Bungie auf drei zentralen Annahmen basierte: Erstens, dass Destiny 2 als Cash-Cow unbegrenzt Geld einbringen würde. Zweitens, dass Bungies neues Projekt Marathon automatisch ein Erfolg werden würde. Drittens, dass Bungie als Mentor für andere Sony-Studios fungieren und diese im Hinblick auf Live-Service beraten könnte.

Doch keine dieser Annahmen hat sich bewahrheitet. Destiny 2 verliert nach dem Abschluss der „Light and Darkness“-Saga stetig Spieler, Marathon steckt noch in der Entwicklungsphase fest, und Bungie selbst ist durch mehrere Entlassungswellen und interne Kürzungen erheblich geschwächt. Die Folge: Die Möglichkeiten, andere Projekte zu betreuen oder schnell Erfolge zu liefern, sind stark eingeschränkt.

Fairgame$ – der stille Kandidat

Besonders problematisch ist das Projekt Fairgame$ vom Studio Haven. Seit der ersten Ankündigung 2023 gibt es kaum Informationen zum Spiel. Keine Trailer, keine Gameplay-Details, keine Hinweise auf einen möglichen Release-Termin. Das Spiel ist nur ein Beispiel, doch sein Gesamtfazit über Sonys Live-Service-Misserfolge lässt wenig Spielraum für Optimismus.

Die Kombination aus interner Schwächung, fehlendem Vertrauen und den Erfahrungen mit Flops wie Concord deutet darauf hin, dass Fairgame$ möglicherweise nie die Aufmerksamkeit oder Ressourcen bekommt, die für ein erfolgreiches Live-Service-Spiel notwendig wären. Nach dessen Analyse wirken viele Sony-Studios überfordert, wenn sie von klassischen Singleplayer-Spielen in komplexe Multiplayer- und Live-Service-Konzepte wechseln sollen.

Ein Blick auf Sonys Live-Service-Strategie

Tassi betont, dass Bungie trotz allem Sonys beste Chance ist, im Live-Service-Bereich erfolgreich zu sein. Marathon macht in den jüngsten Playtests offenbar gute Fortschritte. Andere Projekte wie Concord scheiterten kläglich, Marathon muss noch wachsen, und Haven kämpft mit Fairgame$ in der Schwebe. Sony habe in der Vergangenheit zu viel Druck auf die Entwickler ausgeübt, gleichzeitig aber die nötigen Ressourcen entzogen. Diese Strategie habe in vielen Fällen eher Schäden verursacht als Innovation gefördert.

Die Forbes-Kolumne macht einmal mehr deutlich: Sonys Live-Service-Vision ist fragil, Projekte stagnieren, Studios geraten unter Druck. Für Fairgame$ bedeutet das, dass der Titel offiziell noch existiert, praktisch aber in der Schwebe bleibt.

Es bleibt abzuwarten, ob Sony die Strategie ändert oder das Projekt langfristig in der Versenkung verschwindet. Die Analyse ist ein klarer Weckruf für das Unternehmen, dass sich Live-Service-Erfolg nicht erzwingen lässt, und Geduld, Ressourcen sowie klare Planung sind entscheidend.