Fairgame$: Zwischen Hoffnung und Abstellgleis – „es fühlt sich nicht gut an“

Es sollte der große Einstieg von Haven Studios unter Sonys Dach werden: Fairgame$, ein bunter Heist-Shooter mit Live-Service-Elementen, der auf den ersten Blick wie eine Kreuzung aus Fortnite, The Division und einem Schuss Payday wirkt. Doch statt Euphorie macht sich bei ersten internen Testern Ernüchterung breit. Das Spiel sei „extrem klobig“, das Gameplay „fühle sich nicht gut an“, so heißt es in einem aktuellen Bericht.

Der Testname Project Hearts wirkt da fast ironisch – denn Herzblut scheint dem Spiel zu fehlen. Laut Jason Schreier (Bloomberg) war ein externer Playtest so niederschmetternd, dass er intern für erhebliche Unruhe sorgte. Kurz darauf trat Haven-Gründerin Jade Raymond zurück – offiziell ohne Angabe von Gründen. Doch die zeitliche Nähe lässt Spekulationen aufkommen, dass Fairgame$ tiefer in der Krise steckt, als Sony es derzeit zugeben möchte.

Ein weiterer Live-Service-Traum zerbröckelt

Sony hat in den letzten Jahren stark auf das Live-Service-Pferd gesetzt – mit bisher mäßigem Erfolg. Der Flop von Concord hallt bis heute nach, während andere Projekte wie jene von Naughty Dog oder Bend Studio kurzerhand beerdigt wurden. Fairgame$ sollte nun zeigen, dass man es doch noch kann – doch aktuell wirkt der Titel eher wie ein weiteres Opfer eines strategisch ausufernden, aber inhaltlich schwachen Vorstoßes.

Das Problem: Trotz schillerndem Konzept – bunt, schnell, kompetitiv, mit Raubüberfällen gegen andere Spielercrews – gibt es keinerlei echtes Gameplay-Material. Alles, was die Öffentlichkeit bislang zu sehen bekam, waren CGI-Trailer ohne Substanz. Das nährt den Verdacht, dass hinter der stilisierten Hochglanzfassade ein Spiel schlummert, das nie die Qualitätssicherung hätte durchlaufen dürfen.

Frühjahr 2026 – oder nie?

Offiziell peilt Sony für Fairgame$ eine Veröffentlichung im Frühjahr 2026 an. Doch angesichts der jüngsten Entwicklungen scheint dieser Termin mehr Wunsch als Realität zu sein. Mit dem angeschlagenen Vertrauen in Live-Service-Games und dem zunehmend kritischen Feedback könnte das Projekt schnell auf dem Prüfstand landen – wie so viele andere in Sonys Portfolio.

Bis dahin bleibt Fairgame$ ein Mahnmal dafür, dass selbst gut finanzierte Studios mit großen Namen nicht automatisch Erfolgsgaranten sind – vor allem nicht in einem Markt, der für halbgare Ideen kein zweites Leben vorsieht.