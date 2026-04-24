Fairgames: Interne Playtests zerreißen Sonys Heist-Shooter

Haven Studios kämpft bei der Entwicklung von „Fairgames“ weiterhin mit dem Kern-Gameplay; aktuelle Pre-Alpha-Tests offenbaren signifikante Mängel beim Balancing und Langzeitmotivation. Die größten Befürchtungen werden damit weiter zementiert.

Das interne Playtest-Feedback zum PlayStation-Exklusivtitel Fairgames fällt laut Berichten von Insider Gaming ernüchternd aus: Der Shooter leidet unter einem repetitiven Gameplay-Loop und einer Identitätskrise innerhalb des Extraction-Genres.

Probleme beim „Cargo Heist“-Modus und Respawn-Mechanik

Im Zentrum der aktuellen Testphase mit dem Codenamen „Espresso“ stand der Modus „Cargo Heist“. Hierbei infiltrieren vier Teams aus jeweils drei Spielern eine Karte, etwa ein großes Anwesen, um Tresore zu knacken und Beute zu extrahieren.

Auffällig ist die Integration von Respawns. Während das Extraction-Genre normalerweise von der „High-Stakes“-Erfahrung lebt – also dem permanenten Verlust der Ausrüstung bei Tod –, weicht „Fairgames“ dieses Prinzip auf. Tester kritisierten, dass dadurch die notwendige Spannung verloren gehe. Die spielerische Motivation der einzelnen Runden sinkt, was den Titel eher in Richtung klassischer Arena-Shooter rückt, ohne deren Dynamik zu erreichen.

Grafischer Wandel und technischer Zustand

Entgegen dem ersten, sehr farbenfrohen Ankündigungstrailer scheint Haven Studios die visuelle Ausrichtung korrigiert zu haben. Das aktuelle Material soll eine deutlich bodenständigere Farbpalette und einen realistischeren Grafikstil zeigen, der an „The Division“ oder „Call of Duty“ erinnern soll.

Movement: Integration von Grappling-Hooks und Wall-Running.

Integration von Grappling-Hooks und Wall-Running. Klassen-System: Fokus auf teambasierte Fähigkeiten, die jedoch in den Tests als uninspiriert bewertet wurden.

Fokus auf teambasierte Fähigkeiten, die jedoch in den Tests als uninspiriert bewertet wurden. Feedback: Spieler bemängelten in internen Discord-Kanälen vor allem die schwerfällige Bewegung und die schwache KI der NPCs.

„Fairgames“ steht unter dem Druck, Sonys ambitionierte Live-Service-Pläne zu stützen. Nach dem Erfolg von Helldivers 2, aber auch dem Bewusstsein über die Nischendichte bei Extraction-Shootern (siehe Marathon), ist der Spielraum für mittelmäßige Titel klein.

Vergleiche mit Konkurrenzprojekten wie „Den of Wolves“ oder Arc Raiders“ zeigen, dass das Heist-Szenario bereits stark besetzt ist. Wenn „Fairgames“ nicht über eine extrem präzise überzeugt oder ein vollkommen neues Motivationsmodell verfügt, droht das Projekt in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, bevor es den Beta-Status erreicht. Viele Tester verließen die Partien laut Quellen vorzeitig, da das Spiel sich schlicht „unfertig oder langweilig“ anfühlte.

Geduld. Die Berichte deuten darauf hin, dass „Fairgames“ noch weit von einem Release entfernt ist. Sony scheint hier denselben Fehler wie bei anderen GaaS-Projekten vermeiden zu wollen und schraubt massiv am Fundament. Wer auf einen schnellen Release 2026 gehofft hat, sollte seine Erwartungen drosseln – ein „Find the Fun“-Prozess in dieser späten Phase der Pre-Alpha deutet oft auf tiefgreifende Design-Änderungen hin.