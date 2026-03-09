Falcom kündigt Dragon Slayer Project für Konsolen an

Nihon Falcom nutzt das 45-jährige Firmenjubiläum für die Wiederbelebung einer Kernmarke. Ein neues „Dragon Slayer Project“ befindet sich derzeit für Konsolen in der Entwicklung. Da der Titel noch in einem frühen Stadium steckt, stehen Details zu Plattformen oder ein konkretes Release-Zeitfenster aus.

Mit dem vorläufig betitelten Dragon Slayer Project greift Falcom auf eine Serie zurück, die 1984 auf dem PC-8801 ihren Anfang nahm. Das ursprüngliche Dragon Slayer definierte das Genre der Action-RPGs maßgeblich durch ein simples, aber effektives Kampfsystem, bei dem Gegner durch direktes Anlaufen attackiert wurden.

Die Rückkehr zum Ursprung der Action-RPGs

Der Fokus der Serie lag historisch auf einer Mischung aus Charakterentwicklung – durch das Zurückbringen von Erfahrungspunkten und Gegenständen in die „Heimatbasis“ – und komplexen Rätselpassagen, die den gezielten Einsatz von Magie und Items erforderten. Aus dieser Reihe gingen später bekannte Ableger wie Xanadu, Romancia und Sorcerian hervor.

Die Bedeutung der Dragon Slayer-Reihe für das heutige Portfolio von Falcom ist erheblich. Der sechste Teil der Serie, Dragon Slayer: The Legend of Heroes, markierte den Wechsel hin zu rundenbasierten Befehlskämpfen und legte den Grundstein für die heute erfolgreiche Trails-Reihe (The Legend of Heroes: Trails in the Sky). Während sich die Trails-Spiele inzwischen als eigenständiges Story-RPG-Franchise etabliert haben, kehrt Falcom mit dem neuen Projekt nun namentlich zu den Wurzeln zurück.

Bisher ist lediglich bestätigt, dass das Projekt für Konsolen erscheint. Ob es sich um eine Multiplattform-Veröffentlichung handelt oder technische Anpassungen für spezifische Hardware vorgenommen werden, bleibt aufgrund der dünnen Informationslage offen.

Da das Original auf dem PC-8801 debütierte, ist die Ankündigung einer reinen Konsolen-Version für das Jubiläumsprojekt eine strategische Entscheidung, die auf die aktuelle Marktpräsenz von Falcom einzahlt.