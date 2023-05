Fall Guys bekommt in Season 4 ein langersehntes Feature

„All diese Dinge werden den Inhalt also von diesem Punkt an so viel reichhaltiger und so viel abwechslungsreicher machen.“

Mit den neuen Tools lassen sich die Level in Zukunft auch aus der Ferne optimieren, sodass man keine neuen Updates live veröffentlichen muss, um Fehler zu beheben. Für Mediatonic löst dies ein großes Problem, das man von Anfang an hatte.

Das Entwicklerteam nutzt fortan Creative-Tools, um exklusiv Levels für das Spiel zu erstellen und somit die Möglichkeit zu haben, dass man mehr Inhalte veröffentlichen können als je zuvor. Im Laufe der Season 4 sind über 50 Rounds an Drops geplant, so viele, wie niemals zuvor.

