Fall Guys: Steht das bunte Chaos vor dem Aus?

Als Fall Guys 2020 startete, war das Spiel eine Sensation. Bunte Kostüme, chaotische Hindernisparcours und ein simpler, aber genialer Battle-Royale-Ansatz machten es kurzzeitig zum weltweiten Hit. Doch wer heute in die Lobbys schaut, merkt schnell: Die große Euphorie ist verflogen. Spätestens das jüngste Update hat die Community nervös gemacht, und das nicht ohne Grund.

Dataminer haben in den Dateien Hinweise auf das sechste Jubiläum von Fall Guys entdeckt, das erst im August 2026 ansteht. Mit anderen Worten: Das aktuelle Update scheint in erster Linie dafür zu sorgen, dass das Spiel noch ein Jahr lang mit Rotationen, Cosmetics und wiederkehrenden Events „über Wasser“ gehalten wird. Viele Fans fühlen sich dadurch bestätigt in ihrer Sorge, dass Mediatonic den Titel inzwischen auf Autopilot laufen lässt.

Die Reaktion des Studios auf die Kritik wirkte dabei eher kontraproduktiv. Statt neue Inhalte oder zumindest eine klare Roadmap anzukündigen, bestätigte man lediglich Features, die ohnehin schon durch die Dataminer bekannt waren. Für Spieler, die auf frische Levels hoffen, klingt das wie eine Bankrotterklärung.

Wohin steuert Mediatonic?

Die Unsicherheit hängt auch mit der Übernahme durch Epic Games zusammen. Schon länger gibt es Spekulationen, dass Fall Guys irgendwann in Fortnite integriert werden könnte, kosmetisch oder vielleicht sogar spielerisch. Möglich ist auch, dass Mediatonic im Hintergrund an einem Nachfolger arbeitet und die aktuelle Version langsam auslaufen lässt.

Solange es dazu keine klare Ansage gibt, bleibt aber vor allem eines zurück: Frust bei den treuen Fans, die das Spiel seit Jahren begleiten. Und das ist schade, denn Fall Guys hat immer noch das Potenzial, Menschen zusammenzubringen und diese ganz eigene Form von chaotischem Spaß zu liefern.

Ein ungewisses Weiter

Ob wir hier das langsame Ende von Fall Guys erleben oder ob doch noch ein größerer Plan dahintersteckt, lässt sich aktuell nicht sagen. Klar ist nur: Ohne neue Inhalte droht der Titel endgültig in die Bedeutungslosigkeit zu rutschen. Vielleicht ist jetzt der Moment, an dem Epic und Mediatonic transparent zeigen sollten, wohin die Reise geht.

Frage an euch: Würdet ihr Fall Guys eine zweite Chance geben – oder ist der Hype für euch längst vorbei?