Fall Guys X Astrobot – Neues Crossover angekündigt

Die putzigen Bohnen aus Fall Guys treffen auf die nicht weniger niedlichen Astro Bots in einem neuen Crossover, das Mediatonic heute angekündigt hat.

Das kündigt der Entwickler in einem Special über den Erschaffungprozess der Outfits auf dem offiziellen PlayStation Blog an, wo man unter anderem über die Schwierigkeiten bei diesem Prozess spricht. Verfügbar sind die neuen Outfits im Rahmen einer Challenge vom 08. bis 13. März.

Das sogenannte Sweet Thieves Event verspricht spannende und fesselnde neue Möglichkeiten, die anlässlich der Kooperation mit Astro Bot ihr volles Potenzial entfalten. Während des Events lassen sich folgende Rewards verdienen:

Zum Erschaffungsprozess selbst kommentiert man:

„Unsere anfänglichen Konzepte ändern sich oftmals sehr stark, und das aus vielen verschiedenen Gründen. Von der Praktikabilität bis hin zur Tatsache, dass einige Designs in 3D einfach nicht so gut funktionieren wie in 2D-Designs. Wir verbringen viel Zeit mit dem Polieren und Verfeinern, bevor wir uns in die Poly-Sculpt-Phase begeben. Hier erstellen wir die 3D-Hülle, fügen dann Texturen hinzu und legen schließlich unsere digitalen Bildhauermesser ab, um unser fertiges Meisterwerk zu bewundern.“