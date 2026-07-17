Fallout 3 & Fallout New Vegas Remasters offiziell in Entwicklung: Bethesda zieht die Nostalgie-Karte

Bethesda Game Studios hat die Entwicklung von Remasters für „Fallout 3“ und „Fallout: New Vegas“ bestätigt. Gleichzeitig gab der Publisher Verkaufszahlen zu „Fallout 4“ sowie den Status von „Fallout 5“ bekannt.
Die Details zu den Ankündigungen
Bethesda nutzt einen aktuellen Blogpost für einen Rundumschlag zum Franchise. Das im Jahr 2015 veröffentlichte „Fallout 4“ steht mittlerweile bei 35 Millionen verkauften Einheiten. „Fallout 5“ befindet sich in der Pre-Production. Für die technische Basis der kommenden Großprojekte „Fallout 5“ und „The Elder Scrolls 6“ ist die hauseigene Creation Engine 3 vorgesehen.
Konkrete Release-Zeiträume oder Plattform-Verfügbarkeiten für die Remasters von „Fallout 3“ und „Fallout: New Vegas“ nennt das Studio-Statement bisher nicht. Bildmaterial fehlt komplett. Parallel dazu wurde bestätigt, dass Obsidian Entertainment an einem neuen Ableger im Fallout-Universum arbeitet.
Obsidian war bereits für das ursprüngliche New Vegas verantwortlich. Zudem wird das Team von The Elder Scrolls Online enger an die Entwicklung von „The Elder Scrolls 6“ herangezogen. Der Content-Nachschub für das MMO wird sich dadurch verlangsamen.
Der Kontext der Content-Lücke
Die Ankündigung folgt einem klaren Branchenmuster. Bis zu einem echten „Fallout 5“ vergehen noch Jahre. Die Pre-Production hat kaum begonnen. Remasters sind das klassische Werkzeug, um die Marke auf modernen Systemen präsent zu halten und die Wartezeit der Spielerschaft zu monetarisieren. Die Zahlen von „Fallout 4“ beweisen das enorme Marktpotenzial der IP. Obsidian wieder ins Boot zu holen, ist die logische Reaktion auf jahrelange Fan-Forderungen. Es ist Schadensbegrenzung im Vorfeld.
Die Verschiebung der Ressourcen von „The Elder Scrolls Online“ zu „The Elder Scrolls 6“ zeigt dagegen, wo es im Konzern brennt. Singleplayer-Rollenspiele dieser Größenordnung fressen Entwicklungszeit. Zu viel Entwicklungszeit. MMO-Spieler zahlen dafür den Preis durch längere Durststrecken bei Updates.
Die Bestätigung der Remasters ist ein reines Lippenbekenntnis ohne Daten. Wer „Fallout 3“ und „Fallout New Vegas“ auf aktuellen Konsolen ohne Mod-Aufwand in stabiler Framerate spielen will, bekommt eine Perspektive. Mehr nicht.
Achtung, TRIGGER WARNUNG:
Ein Remaster zu New Vegas interessiert mich sehr! Fallout 3 habe ich seiner Zeit ebenso geliebt, es war das erste Game aus der Reihe, welches ich gespielt habe, ich glaube es war auf der XBox360 👀
Insgesamt sind das großartige Neuigkeiten, was die Entwicklung von Fortsetzungen etablierter Marken angeht. Ich hoffe, dass XBOX die Kurve bekommt & sich zum Start der Next Gen nicht wieder innerhalb eigens konstruierter „Nostalgie“ verzettelt. Auch der Implementierung einer erweiterten Creation Engine stehe ich positiv gegenüber, wie toll die Engine mit ihren Spielereien insgesamt ist hat u.a. Starfield eindrücklich demonstriert, es spielt sich ganz hervorragend & sieht einfach grandios aus.
Wenn ich so drüber nachdenke, welche für meinen persönlichen RPG Geschmack favorisierten Bereiche Bethesda abdecken (traditionelles westliches RPG, Endzeit Szenario & Sci-Fi) wird mir immer wieder bewusst, wie sehr ich den Entwickler schätze und ihm gönne, sich aus dem bestehenden Dilemma rauszuarbeiten. Sollten kommende Titel exklusiv für das kommende System erscheinen, was nur richtig & sinnvoll wäre, sehe ich mich auch in der kommenden Generation u.a. wieder bei der XBOX, alleine dieser Titel wegen.