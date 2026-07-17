Fallout 3 & Fallout New Vegas Remasters offiziell in Entwicklung: Bethesda zieht die Nostalgie-Karte

Bethesda Game Studios hat die Entwicklung von Remasters für „Fallout 3“ und „Fallout: New Vegas“ bestätigt. Gleichzeitig gab der Publisher Verkaufszahlen zu „Fallout 4“ sowie den Status von „Fallout 5“ bekannt.

Die Details zu den Ankündigungen

Bethesda nutzt einen aktuellen Blogpost für einen Rundumschlag zum Franchise. Das im Jahr 2015 veröffentlichte „Fallout 4“ steht mittlerweile bei 35 Millionen verkauften Einheiten. „Fallout 5“ befindet sich in der Pre-Production. Für die technische Basis der kommenden Großprojekte „Fallout 5“ und „The Elder Scrolls 6“ ist die hauseigene Creation Engine 3 vorgesehen.

Konkrete Release-Zeiträume oder Plattform-Verfügbarkeiten für die Remasters von „Fallout 3“ und „Fallout: New Vegas“ nennt das Studio-Statement bisher nicht. Bildmaterial fehlt komplett. Parallel dazu wurde bestätigt, dass Obsidian Entertainment an einem neuen Ableger im Fallout-Universum arbeitet.

Obsidian war bereits für das ursprüngliche New Vegas verantwortlich. Zudem wird das Team von The Elder Scrolls Online enger an die Entwicklung von „The Elder Scrolls 6“ herangezogen. Der Content-Nachschub für das MMO wird sich dadurch verlangsamen.

Der Kontext der Content-Lücke

Die Ankündigung folgt einem klaren Branchenmuster. Bis zu einem echten „Fallout 5“ vergehen noch Jahre. Die Pre-Production hat kaum begonnen. Remasters sind das klassische Werkzeug, um die Marke auf modernen Systemen präsent zu halten und die Wartezeit der Spielerschaft zu monetarisieren. Die Zahlen von „Fallout 4“ beweisen das enorme Marktpotenzial der IP. Obsidian wieder ins Boot zu holen, ist die logische Reaktion auf jahrelange Fan-Forderungen. Es ist Schadensbegrenzung im Vorfeld.

Die Verschiebung der Ressourcen von „The Elder Scrolls Online“ zu „The Elder Scrolls 6“ zeigt dagegen, wo es im Konzern brennt. Singleplayer-Rollenspiele dieser Größenordnung fressen Entwicklungszeit. Zu viel Entwicklungszeit. MMO-Spieler zahlen dafür den Preis durch längere Durststrecken bei Updates.

Die Bestätigung der Remasters ist ein reines Lippenbekenntnis ohne Daten. Wer „Fallout 3“ und „Fallout New Vegas“ auf aktuellen Konsolen ohne Mod-Aufwand in stabiler Framerate spielen will, bekommt eine Perspektive. Mehr nicht.