Fallout 3 Remaster: Iron Galaxy liefert den nächsten Hinweis

Ein unscheinbares Foto auf LinkedIn sorgt für Wirbel. Das Studio Iron Galaxy zeigt auf dem Foto interne Monitore mit dem ikonischen Fallout-Testbild und heizt damit die Gerüchte um ein Remaster von Fallout 3 massiv an. Ein solches wird seit Monaten vermutet, eine offizielle Bestätigung bleibt jedoch aus.

LinkedIn-Post als ungewollte Enthüllung?

Iron Galaxy postet ein Bild aus ihrem Firmenmeeting im Februar 2026. Eigentlich Routine. Doch auf den Bildschirmen prangt unübersehbar das „Please Stand By“-Logo aus der Fallout-Reihe. Ein Zufall? Kaum. Solche Teaser sind in der Branche kalkuliert.

Das Studio ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Bethesda-Titel geht. Sie haben Skyrim auf die Switch gebracht und bei Fallout 76 die Finger im Spiel gehabt. Wer, wenn nicht sie, sollte die alten Assets aufpolieren?

Die Technik hinter dem Hype

Wir reden hier nicht von einem einfachen Textur-Pack. Ein echtes Fallout 3 Remaster müsste die betagte Gamebryo-Engine endlich in Rente schicken. Fans spekulieren auf eine Portierung in die Unreal Engine 5 oder eine modernisierte Creation Engine. Das Ziel: Stabile 60 FPS bei nativer 4K-Auflösung auf PS5 und Xbox Series X.

Das ist kein Hexenwerk, aber nötig, um heutigen Standards zu entsprechen. Die Beleuchtung im originalen Ödland war damals schon, sagen wir mal, recht eigenwillig. Heute wirkt sie einfach nur verwaschen. Iron Galaxy hat mit Projekten wie Metroid Prime Remastered bewiesen, dass sie Bildstabilität priorisieren können.

Virtuos oder Iron Galaxy?

Bisher galt das Studio Virtuos als heißester Kandidat für die Fallout-Revivals. Immerhin haben sie das Oblivion Remaster im vergangenen Jahr gestemmt. Doch das Ergebnis war technisch durchwachsen. Die Performance schwankte und die Community war gespalten. Vielleicht hat Microsoft daraufhin umgeschwenkt. Iron Galaxy hat einen Ruf als „Portierungs-Magier“. Wenn die Server rauchen und der Netcode bei Fallout 76 mal wieder zickt, sind sie oft die Rettung. Ein komplettes Projekt wie Fallout 3 wäre für sie der nächste logische Schritt.

Die Chancen auf eine technisch saubere Rückkehr nach Washington D.C. stehen so gut wie nie. Iron Galaxy versteht die Hardware. Sie liefern meistens ab, ohne das Original zu weichzuspülen. Bethesda schweigt sich hierzu noch aus, aber das Bild spricht Bände. Wenn das Remaster wirklich im April 2026 erscheint, muss die Ankündigung unmittelbar bevorstehen.