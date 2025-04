Fallout 3 Remaster: Kommt, aber nicht bald – Warum sich Geduld (vielleicht) auszahlt

Die verstrahlte Hauptstadt ruft – aber noch nicht jetzt. Während die Welt durch Fallout’s Serienadaption gerade in atomarer Nostalgie schwelgt, bleibt eine der heißesten Fragen der letzten Jahre weiter unbeantwortet: Wann erscheint das Remaster von Fallout 3?

Seine Existenz ist längst kein Mythos mehr. Bestätigt wurde es erstmals durch interne Microsoft-Dokumente, die 2023 im Zuge des FTC-Verfahrens öffentlich wurden. Zwischen all den Codenamen wie Project Hibiki und DOOM Year Zero (nun DOOM: The Dark Ages) stand es schwarz auf weiß: Ein Remaster von Fallout 3 ist geplant. Und das in illustrer Gesellschaft mit dem nun beinahe offiziell enthüllten Oblivion Remake, von dem kürzlich sogar Screenshots auf der Website des Studios Virtuos auftauchten.

Von Gerüchten und Ghule – Fallout lebt, nur nicht in 3

Doch während Oblivion offenbar kurz vor der Veröffentlichung steht – angeblich schon am 21. April – bleibt Fallout 3 im Schatten. Laut dem stets gut informierten Insider NateTheHate2 ist das Projekt zwar keineswegs tot, aber es wird „noch dauern“. Wie lange genau, verrät er nicht. Doch allein die Tatsache, dass das Remaster noch auf der Agenda steht, dürfte Fans zumindest ein kleines Strahlen entlocken – radioaktiv oder vorfreudig, wer weiß das schon so genau?

Die Relevanz der Reihe ist jedenfalls ungebrochen. Fallout 76 läuft stabil, die neue Season erlaubt es Spielern erstmals, als Ghul durch Appalachia zu streifen. Und dann wäre da noch Fallout: London, eine gigantische Fan-Mod für Fallout 4, die inzwischen über eine Million Mal über GOG heruntergeladen wurde – ganz ohne offizielle Unterstützung.

Remaster oder Remake? Wasteland-Ikone im Wartestand

Doch warum überhaupt ein Remaster? Sollte Fallout 3 nicht eher ein komplettes Remake im Stile von Resident Evil 4 bekommen? Das Original ist technisch sichtlich gealtert, das Gunplay klobig, die Animationen steif. Trotzdem bleibt es für viele der beste Serienteil – wegen seiner dichten Atmosphäre, seines düsteren Humors und der gnadenlosen Welt.

Ein Remaster könnte hier lediglich den Staub abwischen – ein Remake jedoch würde die nukleare Schönheit von Washington D.C. erst richtig zum Glänzen bringen. Bleibt zu hoffen, dass Bethesda nicht nur recycelt, sondern neu erschafft. Denn wenn Fallout eines verdient, dann eine strahlende Zukunft – in 4K und mit richtigem Wumms.