Fallout 3 Remaster: Technische Beschränkungen des Originals fallen weg

Bethesda hat die Entwicklung eines Remasters von „Fallout 3“ bestätigt, welches das Rollenspiel technisch auf den aktuellen Stand bringen wird. Der Release soll die ursprünglichen Designgrenzen der Konsolengeneration von 2008 aufheben.

Speicherbudget bremste Beleuchtung und Texturen

Das Original von 2008 entsprach zu keinem Zeitpunkt der visuellen Vision der Entwickler. Ex-Bethesda-Entwickler Nate Purkeypile, damals zuständig für Beleuchtung und Umgebungsdesign sowie Spieldesign der Erweiterung Point Lookout, verweist in einem aktuellen Video auf extreme technische Einschränkungen der damaligen Hardware.

Auf PlayStation 3 und Xbox 360 reduzierten knappe Arbeitsspeicher-Budgets die maximale Anzahl gleichzeitig platzierbarer Lichtquellen drastisch. Texturauflösungen mussten künstlich herunterskaliert werden, um Abstürze zu vermeiden. Das Resultat war eine permanente Kompromisslösung. Die Technik diktierte die Kunst.

Gamebryo-Limits im direkten Generationenvergleich

Die damals genutzte Gamebryo-Engine stieß auf der Konsolenhardware von 2008 bei der Renderdistanz und der Objektdichte schnell an ihre Leistungsgrenzen. Ein direkter Vergleich mit aktuellen Neuauflagen verdeutlicht den Sprung: Während das Original das Ödland künstlich abbilden musste, erlaubt moderne Hardware physikalisch basierte Beleuchtung und unbegrenzte Geometriedaten. Was 2008 aus Speichergründen verworfen wurde, kann heute nativ gerendert werden. Ohne Ladezeiten.

Das Remaster wird kein reines Textur-Paket, sondern die Entfernung historischer Hardware-Fesseln. Wer den Klassiker im Original spielte, erhielt ein technisch beschnittenes Produkt. Für Spieler bedeutet die Neuauflage das Fallout 3, das Bethesda 2008 bauen wollte, aber mangels RAM nicht bauen konnte.