Fallout 3 Remastered: Erstes Gameplay-Material im Umlauf – Bericht

Fallout 3 Remastered existiert offenbar und Gameplay-Material macht angeblich im Hintergrund bereits die Runde. Das Projekt, das 2023 durch FTC-Leaks ans Licht kam, ist trotz monatelanger Funkstille von Bethesda keineswegs tot.

Veteran-Journalist Jeff Gerstmann bestätigte in seiner neuesten Show, dass er echtes Videomaterial einer Fallout 3-Neuauflage gesehen hat. Jemand hat demnach bereits verdammt viel Arbeit in dieses Remake gesteckt. Ob das Spiel final erscheint, bleibt zwar offen. Aber die Builds scheinen zu existieren.

Warum Bethesda das Ding bringen muss

Die Leaks kommen zur richtigen Zeit. Nach den massiven Entlassungswellen bei Xbox – rund 3.200 Jobs fielen dem Rotstift zum Opfer – setzt Microsoft voll auf etablierte Mega-Marken. Fallout steht hier ganz oben auf der Liste. Ein fertiges oder fast fertiges Remaster einzustampfen, wäre wirtschaftlicher Unsinn. Selbst für die aktuelle, unberechenbare Branche, auch wenn Ubisoft das nicht bei Prince of Persia abgehalten hat, in den letzter Sekunde den Stecker zu ziehen.

Das Bild verdichtet sich schon länger. Vorab-Listungen von Merchandise-Herstellern haben das Spiel für PC und Konsolen quasi bestätigt. Solche Designs entstehen Monate im Voraus. Es arbeitet also jemand aktiv daran. Jetzt gibt es den visuellen Beweis.

Die Zeichen stehen auf Release. Bethesda schweigt das Thema zwar tot, aber die Hinweise durch Händler-Leaks und scheinbar echtes Gameplay-Material ist mittlerweile zu erdrückend. Das Remaster lebt. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann Microsoft den Vorhang hebt.

Wie wichtig ist euch ein offizielles „Fallout 3 Remastered“ noch, nachdem die Modding-Community das Ödland über die Jahre selbst komplett umgekrempelt hat?